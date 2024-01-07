Рейтинг@Mail.ru
В Чехии анонсировали визит премьера Фиалы в Индию - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 07.01.2024 (обновлено: 19:45 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/vizit-1920079826.html
В Чехии анонсировали визит премьера Фиалы в Индию
В Чехии анонсировали визит премьера Фиалы в Индию - РИА Новости, 07.01.2024
В Чехии анонсировали визит премьера Фиалы в Индию
Глава чешского правительства Петр Фиала посетит 9-11 января Индию, где проведет переговоры с премьером Нарендрой Моди и примет участие в представительном... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T19:32
2024-01-07T19:45
в мире
индия
чехия
петр фиала
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853731257_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_e8e33adca12b73c2696f5feb5f0ab62a.jpg
ПРАГА, 7 янв – РИА Новости. Глава чешского правительства Петр Фиала посетит 9-11 января Индию, где проведет переговоры с премьером Нарендрой Моди и примет участие в представительном международном экономическом форуме, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина. "Во время посещения 9-11 января Индии премьер Чехии Петр Фиала проведет переговоры со своим индийским коллегой Нарендрой Моди, во время которых планируется обсудить развитие сотрудничества между обеими странами, в частности, в сфере торговли, обороны и научно-исследовательских проектов. Кроме того, чешский премьер примет участие в экономическом форуме Vibrant Gujarat Global Summit, где выступит с речью. По данным индийской газеты The Hindu, Фиала станет главным гостем форума, в котором примут участие представители 30 стран", - отмечается в сообщении. В четверг 11 января Фиала посетит Национальный институт медицинских наук и исследований при Джайпурском университете и побывает на строительстве Центра искусственного интеллекта, робототехники и кибернетики, а также встретится с представителями деловых кругов.
https://ria.ru/20231204/chekhiya-1913706051.html
индия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853731257_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_af4e278d288485cb899e913d741824db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, чехия, петр фиала, нарендра моди
В мире, Индия, Чехия, Петр Фиала, Нарендра Моди
В Чехии анонсировали визит премьера Фиалы в Индию

Правительство Чехии: премьер Петр Фиала посетит 9-11 января Индию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чешской Республики Петр Фиала
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 7 янв – РИА Новости. Глава чешского правительства Петр Фиала посетит 9-11 января Индию, где проведет переговоры с премьером Нарендрой Моди и примет участие в представительном международном экономическом форуме, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.
«
"Во время посещения 9-11 января Индии премьер Чехии Петр Фиала проведет переговоры со своим индийским коллегой Нарендрой Моди, во время которых планируется обсудить развитие сотрудничества между обеими странами, в частности, в сфере торговли, обороны и научно-исследовательских проектов. Кроме того, чешский премьер примет участие в экономическом форуме Vibrant Gujarat Global Summit, где выступит с речью. По данным индийской газеты The Hindu, Фиала станет главным гостем форума, в котором примут участие представители 30 стран", - отмечается в сообщении.
В четверг 11 января Фиала посетит Национальный институт медицинских наук и исследований при Джайпурском университете и побывает на строительстве Центра искусственного интеллекта, робототехники и кибернетики, а также встретится с представителями деловых кругов.
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Премьер Чехии: запасы армии иссякают, но поставки ВСУ могут продолжиться
4 декабря 2023, 18:00
 
В миреИндияЧехияПетр ФиалаНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала