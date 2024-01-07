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В Чехии анонсировали визит премьера Фиалы в Индию
В Чехии анонсировали визит премьера Фиалы в Индию - РИА Новости, 07.01.2024
В Чехии анонсировали визит премьера Фиалы в Индию
Глава чешского правительства Петр Фиала посетит 9-11 января Индию, где проведет переговоры с премьером Нарендрой Моди и примет участие в представительном... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T19:32
2024-01-07T19:32
2024-01-07T19:45
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ПРАГА, 7 янв – РИА Новости. Глава чешского правительства Петр Фиала посетит 9-11 января Индию, где проведет переговоры с премьером Нарендрой Моди и примет участие в представительном международном экономическом форуме, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина. "Во время посещения 9-11 января Индии премьер Чехии Петр Фиала проведет переговоры со своим индийским коллегой Нарендрой Моди, во время которых планируется обсудить развитие сотрудничества между обеими странами, в частности, в сфере торговли, обороны и научно-исследовательских проектов. Кроме того, чешский премьер примет участие в экономическом форуме Vibrant Gujarat Global Summit, где выступит с речью. По данным индийской газеты The Hindu, Фиала станет главным гостем форума, в котором примут участие представители 30 стран", - отмечается в сообщении. В четверг 11 января Фиала посетит Национальный институт медицинских наук и исследований при Джайпурском университете и побывает на строительстве Центра искусственного интеллекта, робототехники и кибернетики, а также встретится с представителями деловых кругов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, чехия, петр фиала, нарендра моди
В мире, Индия, Чехия, Петр Фиала, Нарендра Моди
В Чехии анонсировали визит премьера Фиалы в Индию
Правительство Чехии: премьер Петр Фиала посетит 9-11 января Индию