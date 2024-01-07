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В Чехии анонсировали визит премьера Фиалы в Индию

В Чехии анонсировали визит премьера Фиалы в Индию - РИА Новости, 07.01.2024

В Чехии анонсировали визит премьера Фиалы в Индию

Глава чешского правительства Петр Фиала посетит 9-11 января Индию, где проведет переговоры с премьером Нарендрой Моди и примет участие в представительном... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T19:32

2024-01-07T19:32

2024-01-07T19:45

в мире

индия

чехия

петр фиала

нарендра моди

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ПРАГА, 7 янв – РИА Новости. Глава чешского правительства Петр Фиала посетит 9-11 января Индию, где проведет переговоры с премьером Нарендрой Моди и примет участие в представительном международном экономическом форуме, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина. "Во время посещения 9-11 января Индии премьер Чехии Петр Фиала проведет переговоры со своим индийским коллегой Нарендрой Моди, во время которых планируется обсудить развитие сотрудничества между обеими странами, в частности, в сфере торговли, обороны и научно-исследовательских проектов. Кроме того, чешский премьер примет участие в экономическом форуме Vibrant Gujarat Global Summit, где выступит с речью. По данным индийской газеты The Hindu, Фиала станет главным гостем форума, в котором примут участие представители 30 стран", - отмечается в сообщении. В четверг 11 января Фиала посетит Национальный институт медицинских наук и исследований при Джайпурском университете и побывает на строительстве Центра искусственного интеллекта, робототехники и кибернетики, а также встретится с представителями деловых кругов.

https://ria.ru/20231204/chekhiya-1913706051.html

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чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, чехия, петр фиала, нарендра моди