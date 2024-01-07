Рейтинг@Mail.ru
"Невозможно": в Венгрии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/vengriya-1919997712.html
"Невозможно": в Венгрии сделали неожиданное заявление о России
"Невозможно": в Венгрии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 07.01.2024
"Невозможно": в Венгрии сделали неожиданное заявление о России
Будущая архитектура безопасности в Европе невозможна без участия России, Евросоюз должен сыграть решающую роль в дискуссиях по этой теме, заявил в беседе с... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T00:48
2024-01-07T00:48
в мире
россия
европа
венгрия
дмитрий полянский
евросоюз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Будущая архитектура безопасности в Европе невозможна без участия России, Евросоюз должен сыграть решающую роль в дискуссиях по этой теме, заявил в беседе с финской Ilta-Sanomat министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока."Я считаю, что будущая архитектура безопасности в Европе будет невозможна без активного участия России. Архитектура безопасности для будущего Европы может быть создана только при условии участия в ней России, а не путем ее исключения", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности ЕС наладить отношения с Москвой в будущем.При этом Бока выразил надежду, что Европейский союз сможет сыграть "решающую роль" в этих дискуссиях по безопасности, а Россия примет в них участие, "когда придет время".Как ранее заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, после завершения украинского кризиса потребуется дискуссия между Россией и Европой об общей европейской безопасности, учитывающей интересы Москвы. По его словам, Россия выступает за принцип неделимости безопасности, "когда безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого".
https://ria.ru/20231215/bezopasnost-1915981684.html
россия
европа
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, венгрия, дмитрий полянский, евросоюз, оон
В мире, Россия, Европа, Венгрия, Дмитрий Полянский, Евросоюз, ООН
"Невозможно": в Венгрии сделали неожиданное заявление о России

Венгерский министр заявил о невозможности архитектуры безопасности Европы без РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Будущая архитектура безопасности в Европе невозможна без участия России, Евросоюз должен сыграть решающую роль в дискуссиях по этой теме, заявил в беседе с финской Ilta-Sanomat министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока.
"Я считаю, что будущая архитектура безопасности в Европе будет невозможна без активного участия России. Архитектура безопасности для будущего Европы может быть создана только при условии участия в ней России, а не путем ее исключения", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности ЕС наладить отношения с Москвой в будущем.
При этом Бока выразил надежду, что Европейский союз сможет сыграть "решающую роль" в этих дискуссиях по безопасности, а Россия примет в них участие, "когда придет время".
Как ранее заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, после завершения украинского кризиса потребуется дискуссия между Россией и Европой об общей европейской безопасности, учитывающей интересы Москвы. По его словам, Россия выступает за принцип неделимости безопасности, "когда безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого".
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии в Москве. 15 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Лавров: Москва и Минск будут строить архитектуру безопасности в Евразии
15 декабря 2023, 12:12
 
В миреРоссияЕвропаВенгрияДмитрий ПолянскийЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала