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"Невозможно": в Венгрии сделали неожиданное заявление о России
"Невозможно": в Венгрии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 07.01.2024
"Невозможно": в Венгрии сделали неожиданное заявление о России
Будущая архитектура безопасности в Европе невозможна без участия России, Евросоюз должен сыграть решающую роль в дискуссиях по этой теме, заявил в беседе с... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T00:48
2024-01-07T00:48
2024-01-07T00:48
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Будущая архитектура безопасности в Европе невозможна без участия России, Евросоюз должен сыграть решающую роль в дискуссиях по этой теме, заявил в беседе с финской Ilta-Sanomat министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока."Я считаю, что будущая архитектура безопасности в Европе будет невозможна без активного участия России. Архитектура безопасности для будущего Европы может быть создана только при условии участия в ней России, а не путем ее исключения", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности ЕС наладить отношения с Москвой в будущем.При этом Бока выразил надежду, что Европейский союз сможет сыграть "решающую роль" в этих дискуссиях по безопасности, а Россия примет в них участие, "когда придет время".Как ранее заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, после завершения украинского кризиса потребуется дискуссия между Россией и Европой об общей европейской безопасности, учитывающей интересы Москвы. По его словам, Россия выступает за принцип неделимости безопасности, "когда безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого".
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в мире, россия, европа, венгрия, дмитрий полянский, евросоюз, оон
В мире, Россия, Европа, Венгрия, Дмитрий Полянский, Евросоюз, ООН
"Невозможно": в Венгрии сделали неожиданное заявление о России
Венгерский министр заявил о невозможности архитектуры безопасности Европы без РФ