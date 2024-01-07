https://ria.ru/20240107/utro-1920030116.html

Москвичам рассказали о погоде в рождественское утро

Москвичам рассказали о погоде в рождественское утро - РИА Новости, 07.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в рождественское утро

Температура воздуха в рождественское утро в Москве составила минус 24,2 градуса, ослабление холода начнется с наступлением рабочей недели, сообщил ведущий... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T10:28

2024-01-07T10:28

2024-01-07T11:14

погода

москва

московская область (подмосковье)

клин

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Температура воздуха в рождественское утро в Москве составила минус 24,2 градуса, ослабление холода начнется с наступлением рабочей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём Telegram-канале."Под утро в Москве на базовой метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра показал минус 24,2, на Балчуге - минус 22,4, МГУ - минус 23,3, в Тушино – минус 25,3, что на 12 градусов ниже климатической нормы. В Подмосковье холоднее всего было в Клину, где мороз окреп до минус 30,4 градуса", - говорится в сообщении.Синоптик добавил, что предстоящая ночь тоже будет морозной. Ослабление холода стартует с наступлением рабочей недели.Тишковец уточнил, что за сутки высота снежного покрова в Москве не изменилась."В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет по-зимнему погожий, но аномально морозный денёк с температурным фоном на 12-14 градусов ниже климатической нормы", - написал Тишковец.Он уточнил, что в Москве в воскресенье будет малооблачно, без осадков."Температура воздуха днем в мегаполисе - минус 18 - 20 градусов, по области - минус 17 - 22 градуса. Ветер северной четверти 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба", - рассказал синоптик.

https://ria.ru/20240105/led-1919796326.html

https://ria.ru/20240105/rekord-1919793606.html

москва

московская область (подмосковье)

клин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье), клин, евгений тишковец