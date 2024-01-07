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"Преподать урок". Зеленский обратился к ЕС с дерзкой просьбой о России - РИА Новости, 08.01.2024
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23:34 07.01.2024 (обновлено: 00:07 08.01.2024)
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920095909.html
"Преподать урок". Зеленский обратился к ЕС с дерзкой просьбой о России
"Преподать урок". Зеленский обратился к ЕС с дерзкой просьбой о России - РИА Новости, 08.01.2024
"Преподать урок". Зеленский обратился к ЕС с дерзкой просьбой о России
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Европу "преподать урок" России за проведение специальной операции. Его цитирует "РБК-Украина". РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-07T23:34
2024-01-08T00:07
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Европу "преподать урок" России за проведение специальной операции. Его цитирует "РБК-Украина"."Чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность", — заявил он.По мнению Зеленского, для успехов на поле боя Евросоюзу необходимо сформировать единую оружейную промышленность. Он убежден, что это в военном отношении "обезопасит" континент от России.Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, Москве "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется.
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политика, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, нато
Политика, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
"Преподать урок". Зеленский обратился к ЕС с дерзкой просьбой о России

Зеленский призвал Европу "преподать урок" для России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Европу "преподать урок" России за проведение специальной операции. Его цитирует "РБК-Украина".
«
"Чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность", — заявил он.
По мнению Зеленского, для успехов на поле боя Евросоюзу необходимо сформировать единую оружейную промышленность. Он убежден, что это в военном отношении "обезопасит" континент от России.
Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, Москве "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется.
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