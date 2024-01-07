https://ria.ru/20240107/ukraina-1920084265.html
"Все было разрушено". На Западе заявили о шоке после ударов России по Киеву
"Все было разрушено". На Западе заявили о шоке после ударов России по Киеву - РИА Новости, 07.01.2024
"Все было разрушено". На Западе заявили о шоке после ударов России по Киеву
Запад шокирован российскими ракетными ударами по стратегическим объектам на Украине, которые привели к уничтожению двух установок Patriot, заявил британский... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T20:24
2024-01-07T20:24
2024-01-07T20:24
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Запад шокирован российскими ракетными ударами по стратегическим объектам на Украине, которые привели к уничтожению двух установок Patriot, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Две крупные атаки, которые были совершены 29 декабря и 2 января, были совершенно опустошительными. <…> Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами. Есть большое количество данных о том, что результатом их стало уничтожение как минимум двух батарей ЗРК Patriot", — сказал он.По словам эксперта, России удалось поразить очень много стратегических объектов, военной инфраструктуры и оборудования противника. Серьезным разрушениям подверглись промышленные предприятия под Киевом, уточнил Меркурис.В Министерстве обороны России ранее сообщали, что за последнее время по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920059139.html
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Политика, Россия, Украина, Киев
"Все было разрушено". На Западе заявили о шоке после ударов России по Киеву
Эксперт Меркурис: Россия ударами по Киеву подорвала две установки Patriot