Рейтинг@Mail.ru
"Все было разрушено". На Западе заявили о шоке после ударов России по Киеву - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920084265.html
"Все было разрушено". На Западе заявили о шоке после ударов России по Киеву
"Все было разрушено". На Западе заявили о шоке после ударов России по Киеву - РИА Новости, 07.01.2024
"Все было разрушено". На Западе заявили о шоке после ударов России по Киеву
Запад шокирован российскими ракетными ударами по стратегическим объектам на Украине, которые привели к уничтожению двух установок Patriot, заявил британский... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T20:24
2024-01-07T20:24
политика
россия
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:13:1800:1026_1920x0_80_0_0_d8fdeeab2cb934c5e7776a5cf2649a67.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Запад шокирован российскими ракетными ударами по стратегическим объектам на Украине, которые привели к уничтожению двух установок Patriot, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Две крупные атаки, которые были совершены 29 декабря и 2 января, были совершенно опустошительными. &lt;…&gt; Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами. Есть большое количество данных о том, что результатом их стало уничтожение как минимум двух батарей ЗРК Patriot", — сказал он.По словам эксперта, России удалось поразить очень много стратегических объектов, военной инфраструктуры и оборудования противника. Серьезным разрушениям подверглись промышленные предприятия под Киевом, уточнил Меркурис.В Министерстве обороны России ранее сообщали, что за последнее время по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920059139.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:0:1595:1196_1920x0_80_0_0_5f9f771ca0acccaccb2d898b1038b337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, киев
Политика, Россия, Украина, Киев
"Все было разрушено". На Западе заявили о шоке после ударов России по Киеву

Эксперт Меркурис: Россия ударами по Киеву подорвала две установки Patriot

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Запад шокирован российскими ракетными ударами по стратегическим объектам на Украине, которые привели к уничтожению двух установок Patriot, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
«
"Две крупные атаки, которые были совершены 29 декабря и 2 января, были совершенно опустошительными. <…> Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами. Есть большое количество данных о том, что результатом их стало уничтожение как минимум двух батарей ЗРК Patriot", — сказал он.
По словам эксперта, России удалось поразить очень много стратегических объектов, военной инфраструктуры и оборудования противника. Серьезным разрушениям подверглись промышленные предприятия под Киевом, уточнил Меркурис.
В Министерстве обороны России ранее сообщали, что за последнее время по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Это другой уровень". В США раскрыли, как Россия отомстила за теракты Киева
Вчера, 15:35
 
ПолитикаРоссияУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала