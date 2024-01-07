https://ria.ru/20240107/ukraina-1920067535.html
"Самые мощные". Генерал раскрыл, что Россия подорвала на Украине
"Самые мощные". Генерал раскрыл, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 07.01.2024
"Самые мощные". Генерал раскрыл, что Россия подорвала на Украине
Украина в результате ракетного удара ВКС России потеряла предприятия, на которых могли бы производиться самые мощные ракеты в стране, заявил отставной генерал... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T17:07
2024-01-07T17:07
2024-01-07T17:07
политика
украина
россия
сергей кривонос
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:106:800:556_1920x0_80_0_0_6f538cb038ef427791e699f26e0e5bf9.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украина в результате ракетного удара ВКС России потеряла предприятия, на которых могли бы производиться самые мощные ракеты в стране, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."У нас власть "сливает" данные (в интернет. — Прим. ред.) о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие, этим предприятиям наносится огромный ущерб, и никто за это не несет ответственности", — возмутился эксперт.По его словам, киевские чиновники мечтают только о том, чтобы победить на выборах и удержаться в своих кабинетах."О какой победе в войне мы можем говорить?" — задался вопросом генерал.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за последнее время по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920059139.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:31:800:631_1920x0_80_0_0_450b70a7898e5ee0f811fd60c24acb16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, сергей кривонос, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Сергей Кривонос, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
"Самые мощные". Генерал раскрыл, что Россия подорвала на Украине
Генерал Кривонос: Украина потеряла самые мощные ракеты после удара ВКС России