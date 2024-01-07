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"Самые мощные". Генерал раскрыл, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 07.01.2024
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17:07 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920067535.html
"Самые мощные". Генерал раскрыл, что Россия подорвала на Украине
"Самые мощные". Генерал раскрыл, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 07.01.2024
"Самые мощные". Генерал раскрыл, что Россия подорвала на Украине
Украина в результате ракетного удара ВКС России потеряла предприятия, на которых могли бы производиться самые мощные ракеты в стране, заявил отставной генерал... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T17:07
2024-01-07T17:07
политика
украина
россия
сергей кривонос
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украина в результате ракетного удара ВКС России потеряла предприятия, на которых могли бы производиться самые мощные ракеты в стране, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."У нас власть "сливает" данные (в интернет. — Прим. ред.) о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие, этим предприятиям наносится огромный ущерб, и никто за это не несет ответственности", — возмутился эксперт.По его словам, киевские чиновники мечтают только о том, чтобы победить на выборах и удержаться в своих кабинетах."О какой победе в войне мы можем говорить?" — задался вопросом генерал.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за последнее время по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920059139.html
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политика, украина, россия, сергей кривонос, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Сергей Кривонос, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
"Самые мощные". Генерал раскрыл, что Россия подорвала на Украине

Генерал Кривонос: Украина потеряла самые мощные ракеты после удара ВКС России

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Сергей Кривонос
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украина в результате ракетного удара ВКС России потеряла предприятия, на которых могли бы производиться самые мощные ракеты в стране, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".
«
"У нас власть "сливает" данные (в интернет. — Прим. ред.) о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие, этим предприятиям наносится огромный ущерб, и никто за это не несет ответственности", — возмутился эксперт.
По его словам, киевские чиновники мечтают только о том, чтобы победить на выборах и удержаться в своих кабинетах.
"О какой победе в войне мы можем говорить?" — задался вопросом генерал.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за последнее время по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
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ПолитикаУкраинаРоссияСергей КривоносВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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