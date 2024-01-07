https://ria.ru/20240107/ukraina-1920067535.html

"Самые мощные". Генерал раскрыл, что Россия подорвала на Украине

"Самые мощные". Генерал раскрыл, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 07.01.2024

"Самые мощные". Генерал раскрыл, что Россия подорвала на Украине

Украина в результате ракетного удара ВКС России потеряла предприятия, на которых могли бы производиться самые мощные ракеты в стране, заявил отставной генерал... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T17:07

2024-01-07T17:07

2024-01-07T17:07

политика

украина

россия

сергей кривонос

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украина в результате ракетного удара ВКС России потеряла предприятия, на которых могли бы производиться самые мощные ракеты в стране, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."У нас власть "сливает" данные (в интернет. — Прим. ред.) о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие, этим предприятиям наносится огромный ущерб, и никто за это не несет ответственности", — возмутился эксперт.По его словам, киевские чиновники мечтают только о том, чтобы победить на выборах и удержаться в своих кабинетах."О какой победе в войне мы можем говорить?" — задался вопросом генерал.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за последнее время по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240107/ukraina-1920059139.html

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политика, украина, россия, сергей кривонос, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины