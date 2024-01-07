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"Это другой уровень". В США раскрыли, как Россия отомстила за теракты Киева - РИА Новости, 07.01.2024
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15:35 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920059139.html
"Это другой уровень". В США раскрыли, как Россия отомстила за теракты Киева
"Это другой уровень". В США раскрыли, как Россия отомстила за теракты Киева - РИА Новости, 07.01.2024
"Это другой уровень". В США раскрыли, как Россия отомстила за теракты Киева
Российская армия нанесла разрушительные удары по ВСУ и стратегическим объектам в ответ на террористические атаки Киева, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:35
2024-01-07T15:35
политика
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российская армия нанесла разрушительные удары по ВСУ и стратегическим объектам в ответ на террористические атаки Киева, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."То, что Украина сделала, фактически обернулось против нее и принесло ей еще более великие разрушения. &lt;…&gt; Россия бьет на совершенно другом уровне, она нарастила темп", — заявил эксперт.По его словам, последние ракетные атаки показали, что у Киева нет сил и средств противостоять такому натиску, несмотря на наличие у ВСУ западных систем ПВО.В Министерстве обороны России ранее сообщали, что за последнее время по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20240106/otvet-1919952608.html
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политика, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Это другой уровень". В США раскрыли, как Россия отомстила за теракты Киева

Экс-агент ЦРУ: Россия нанесла разрушительные удары по Киеву после терактов ВСУ

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российская армия нанесла разрушительные удары по ВСУ и стратегическим объектам в ответ на террористические атаки Киева, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"То, что Украина сделала, фактически обернулось против нее и принесло ей еще более великие разрушения. <…> Россия бьет на совершенно другом уровне, она нарастила темп", — заявил эксперт.
По его словам, последние ракетные атаки показали, что у Киева нет сил и средств противостоять такому натиску, несмотря на наличие у ВСУ западных систем ПВО.
В Министерстве обороны России ранее сообщали, что за последнее время по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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ПолитикаУкраинаРоссияКиевВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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