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В Киеве утверждают, что на подконтрольной части ДНР повреждена ТЭС - РИА Новости, 07.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920053933.html
В Киеве утверждают, что на подконтрольной части ДНР повреждена ТЭС
В Киеве утверждают, что на подконтрольной части ДНР повреждена ТЭС - РИА Новости, 07.01.2024
В Киеве утверждают, что на подконтрольной части ДНР повреждена ТЭС
Минэнерго Украины утверждает, что оборудование одной из ТЭС на подконтрольной Киеву территории ДНР получило повреждения в результате взрыва. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T14:51
2024-01-07T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Минэнерго Украины утверждает, что оборудование одной из ТЭС на подконтрольной Киеву территории ДНР получило повреждения в результате взрыва. "Из-за боевых действий повреждено оборудование на территории ТЭС в Донецкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В ведомстве утверждают, что дефицита электроэнергии в системе нет, генерации украинских электростанций достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Однако в министерстве призвали пользователей уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления. Отмечается, что после аварийного ремонта вышел в работу блок одной из ТЭС, расположение которой также не указывается. "На текущие сутки прогнозируется незначительный импорт электроэнергии – до 2 МВ.ч, экспорта не предусматривается", - добавили в ведомстве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240107/ugroza-1920026042.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, киев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины
В Киеве утверждают, что на подконтрольной части ДНР повреждена ТЭС

Минэнерго Украины: на подконтрольной части ДНР повреждено оборудование ТЭС

© iStock.com / tatisolПромышленные трубы
Промышленные трубы - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© iStock.com / tatisol
Промышленные трубы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Минэнерго Украины утверждает, что оборудование одной из ТЭС на подконтрольной Киеву территории ДНР получило повреждения в результате взрыва.
«
"Из-за боевых действий повреждено оборудование на территории ТЭС в Донецкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В ведомстве утверждают, что дефицита электроэнергии в системе нет, генерации украинских электростанций достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Однако в министерстве призвали пользователей уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления.
Отмечается, что после аварийного ремонта вышел в работу блок одной из ТЭС, расположение которой также не указывается.
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Вчера, 09:52
«
"На текущие сутки прогнозируется незначительный импорт электроэнергии – до 2 МВ.ч, экспорта не предусматривается", - добавили в ведомстве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы Украины
 
 
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