https://ria.ru/20240107/ukraina-1920053933.html

В Киеве утверждают, что на подконтрольной части ДНР повреждена ТЭС

В Киеве утверждают, что на подконтрольной части ДНР повреждена ТЭС - РИА Новости, 07.01.2024

В Киеве утверждают, что на подконтрольной части ДНР повреждена ТЭС

Минэнерго Украины утверждает, что оборудование одной из ТЭС на подконтрольной Киеву территории ДНР получило повреждения в результате взрыва. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T14:51

2024-01-07T14:51

2024-01-07T14:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Минэнерго Украины утверждает, что оборудование одной из ТЭС на подконтрольной Киеву территории ДНР получило повреждения в результате взрыва. "Из-за боевых действий повреждено оборудование на территории ТЭС в Донецкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В ведомстве утверждают, что дефицита электроэнергии в системе нет, генерации украинских электростанций достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Однако в министерстве призвали пользователей уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления. Отмечается, что после аварийного ремонта вышел в работу блок одной из ТЭС, расположение которой также не указывается. "На текущие сутки прогнозируется незначительный импорт электроэнергии – до 2 МВ.ч, экспорта не предусматривается", - добавили в ведомстве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240107/ugroza-1920026042.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины