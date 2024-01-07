В Киеве утверждают, что на подконтрольной части ДНР повреждена ТЭС
Минэнерго Украины: на подконтрольной части ДНР повреждено оборудование ТЭС
© iStock.com / tatisolПромышленные трубы
© iStock.com / tatisol
Промышленные трубы. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Минэнерго Украины утверждает, что оборудование одной из ТЭС на подконтрольной Киеву территории ДНР получило повреждения в результате взрыва.
«
"Из-за боевых действий повреждено оборудование на территории ТЭС в Донецкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В ведомстве утверждают, что дефицита электроэнергии в системе нет, генерации украинских электростанций достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Однако в министерстве призвали пользователей уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления.
Отмечается, что после аварийного ремонта вышел в работу блок одной из ТЭС, расположение которой также не указывается.
«
"На текущие сутки прогнозируется незначительный импорт электроэнергии – до 2 МВ.ч, экспорта не предусматривается", - добавили в ведомстве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.