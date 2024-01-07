Рейтинг@Mail.ru
Нужно проверить. В США отреагировали на призыв в Германии ударить по России - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/udary-1920077340.html
Нужно проверить. В США отреагировали на призыв в Германии ударить по России
Нужно проверить. В США отреагировали на призыв в Германии ударить по России - РИА Новости, 07.01.2024
Нужно проверить. В США отреагировали на призыв в Германии ударить по России
Немецких парламентариев, призвавших нанести ракетные удары по России, нужно проверить на наличие психических расстройств, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T19:00
2024-01-07T19:00
политика
россия
германия
олаф шольц
сергей лавров
центральное разведывательное управление (цру)
хдс/хсс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Немецких парламентариев, призвавших нанести ракетные удары по России, нужно проверить на наличие психических расстройств, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Немцам надо посидеть и подумать, посчитать, как дорого обойдется такое решение. &lt;…&gt; Эти ребята что-то говорят. И то, что они говорят, настолько оторвано от реальности. Стоило бы усомниться в наличии у них какой бы то ни было сообразительности. Может, они психически больны?" — предположил эксперт.По его мнению, такие люди только способствуют разрастанию вооруженного конфликта и втягиванию в него всей Европы.Ранее депутаты бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), Сара Нанни (Зеленые) и Родерих Кизеветтер (ХДС) призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Последние двое открыто заявили о необходимости наносить удары по России.В октябре Шольц заявил, что Германии необходимо избегать эскалации, а потому поставка Киеву ракет дальнего действия Taurus на данный момент не рассматривается. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920067535.html
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920059139.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3aadaf79edda29a93ea7939acaf7f3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), хдс/хсс, нато
Политика, Россия, Германия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ХДС/ХСС, НАТО
Нужно проверить. В США отреагировали на призыв в Германии ударить по России

Экс-агент ЦРУ: призвавших к ударам по России депутатов из ФРГ нужно проверить

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Немецких парламентариев, призвавших нанести ракетные удары по России, нужно проверить на наличие психических расстройств, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Немцам надо посидеть и подумать, посчитать, как дорого обойдется такое решение. <…> Эти ребята что-то говорят. И то, что они говорят, настолько оторвано от реальности. Стоило бы усомниться в наличии у них какой бы то ни было сообразительности. Может, они психически больны?" — предположил эксперт.
По его мнению, такие люди только способствуют разрастанию вооруженного конфликта и втягиванию в него всей Европы.
Ранее депутаты бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), Сара Нанни (Зеленые) и Родерих Кизеветтер (ХДС) призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Последние двое открыто заявили о необходимости наносить удары по России.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Самые мощные". Генерал раскрыл, что Россия подорвала на Украине
Вчера, 17:07
В октябре Шольц заявил, что Германии необходимо избегать эскалации, а потому поставка Киеву ракет дальнего действия Taurus на данный момент не рассматривается. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Это другой уровень". В США раскрыли, как Россия отомстила за теракты Киева
Вчера, 15:35
 
ПолитикаРоссияГерманияОлаф ШольцСергей ЛавровЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ХДС/ХССНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала