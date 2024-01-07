https://ria.ru/20240107/udary-1920077340.html

Нужно проверить. В США отреагировали на призыв в Германии ударить по России

Нужно проверить. В США отреагировали на призыв в Германии ударить по России - РИА Новости, 07.01.2024

Нужно проверить. В США отреагировали на призыв в Германии ударить по России

Немецких парламентариев, призвавших нанести ракетные удары по России, нужно проверить на наличие психических расстройств, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T19:00

2024-01-07T19:00

2024-01-07T19:00

политика

россия

германия

олаф шольц

сергей лавров

центральное разведывательное управление (цру)

хдс/хсс

нато

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Немецких парламентариев, призвавших нанести ракетные удары по России, нужно проверить на наличие психических расстройств, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Немцам надо посидеть и подумать, посчитать, как дорого обойдется такое решение. <…> Эти ребята что-то говорят. И то, что они говорят, настолько оторвано от реальности. Стоило бы усомниться в наличии у них какой бы то ни было сообразительности. Может, они психически больны?" — предположил эксперт.По его мнению, такие люди только способствуют разрастанию вооруженного конфликта и втягиванию в него всей Европы.Ранее депутаты бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), Сара Нанни (Зеленые) и Родерих Кизеветтер (ХДС) призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Последние двое открыто заявили о необходимости наносить удары по России.В октябре Шольц заявил, что Германии необходимо избегать эскалации, а потому поставка Киеву ракет дальнего действия Taurus на данный момент не рассматривается. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20240107/ukraina-1920067535.html

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2024

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политика, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), хдс/хсс, нато