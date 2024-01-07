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В Молдавии сообщили стоимость восстановления единственного в Кишиневе цирка - РИА Новости, 07.01.2024
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17:26 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/tsirk-1920069662.html
В Молдавии сообщили стоимость восстановления единственного в Кишиневе цирка
В Молдавии сообщили стоимость восстановления единственного в Кишиневе цирка - РИА Новости, 07.01.2024
В Молдавии сообщили стоимость восстановления единственного в Кишиневе цирка
Восстановление здания цирка в Кишиневе обойдется в 11 миллионов евро, власти ищут для этого ресурсы, заявил министр культуры Молдавии Сергей Продан. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T17:26
2024-01-07T17:26
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Восстановление здания цирка в Кишиневе обойдется в 11 миллионов евро, власти ищут для этого ресурсы, заявил министр культуры Молдавии Сергей Продан. Цирк Кишинева прекратил свою работу в 2004 года, зданию требовался капитальный ремонт. В 2014 году были возобновлены выступления на малой арене, которая был отремонтирована. "Для полной реставрации здания и возобновления функционирования цирка необходимо более 11 миллионов евро. Работы на следующих этапах могут осуществляться за счет республиканского бюджета и/или за счет дополнительного финансирования. На данный момент мы находимся в процессе выявления этих ресурсов", – заявил Продан в интервью госагентству Moldpres. По его словам, весной 2024 года завершатся работы первого этапа, в рамках которых будет восстановлена кровля. Параллельно будут проведены и другие консервационные работы ответственных элементов конструкции, чтобы не допустить деградации здания. "В 2019-2021 годах было проведено детальное техническое обследование текущего состояния здания цирка с использованием современных методов 3D-сканирования. Позже был разработан подробный технический проект реставрации главной арены с учетом необходимости сохранить уникальный архитектурный облик и придать ей многофункциональность", - пояснил министр. В мае здание цирка в Кишиневе было включено в Реестр памятников, охраняемых государством. Здание цирка было открыто в 1981 году и имеет самый большой концертный зал в Молдавии в форме амфитеатра вместимостью 1,9 тысячи мест и ареной диаметром 13 метров.
https://ria.ru/20240104/sud-1919742205.html
https://ria.ru/20231223/moldavia-1917704487.html
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кишинев, молдавия
Кишинев, Молдавия
В Молдавии сообщили стоимость восстановления единственного в Кишиневе цирка

Минкульт: восстановление единственного в Кишиневе цирка обойдется в 11 млн евро

CC BY-SA 3.0 / andrez1 / Кишиневский цирк
Кишиневский цирк - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
CC BY-SA 3.0 / andrez1 /
Кишиневский цирк. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Восстановление здания цирка в Кишиневе обойдется в 11 миллионов евро, власти ищут для этого ресурсы, заявил министр культуры Молдавии Сергей Продан.
Цирк Кишинева прекратил свою работу в 2004 года, зданию требовался капитальный ремонт. В 2014 году были возобновлены выступления на малой арене, которая был отремонтирована.
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"Для полной реставрации здания и возобновления функционирования цирка необходимо более 11 миллионов евро. Работы на следующих этапах могут осуществляться за счет республиканского бюджета и/или за счет дополнительного финансирования. На данный момент мы находимся в процессе выявления этих ресурсов", – заявил Продан в интервью госагентству Moldpres.
По его словам, весной 2024 года завершатся работы первого этапа, в рамках которых будет восстановлена кровля. Параллельно будут проведены и другие консервационные работы ответственных элементов конструкции, чтобы не допустить деградации здания.
«
"В 2019-2021 годах было проведено детальное техническое обследование текущего состояния здания цирка с использованием современных методов 3D-сканирования. Позже был разработан подробный технический проект реставрации главной арены с учетом необходимости сохранить уникальный архитектурный облик и придать ей многофункциональность", - пояснил министр.
В мае здание цирка в Кишиневе было включено в Реестр памятников, охраняемых государством. Здание цирка было открыто в 1981 году и имеет самый большой концертный зал в Молдавии в форме амфитеатра вместимостью 1,9 тысячи мест и ареной диаметром 13 метров.
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