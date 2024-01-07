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Русская церковь не влияла на политику других стран, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2024
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Религия
 
12:57 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/tserkov-1920042633.html
Русская церковь не влияла на политику других стран, заявил патриарх Кирилл
Русская церковь не влияла на политику других стран, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2024
Русская церковь не влияла на политику других стран, заявил патриарх Кирилл
Русская православная церковь (РПЦ) никогда не оказывала политического влияния на страны мира, заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:57
2024-01-07T12:57
религия
россия
русская православная церковь
новый год
религия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) никогда не оказывала политического влияния на страны мира, заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Политические противники нашего государства размышляли о причинах влияния Советского Союза, а затем и России на арабский мир, на Восточное Средиземноморье, на православный мир. И вот какое суждение вынесли: главной и основной "мягкой силой", которая якобы осуществляет политику государства в отношении этих регионов, является Русская православная церковь. Они, конечно, ошиблись, потому что Русская православная церковь никогда не оказывала политического влияния", - рассказал он.
https://ria.ru/20240107/pravoslavie-1920042193.html
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россия, русская православная церковь, новый год, религия
Религия, Россия, Русская православная церковь, Новый год, Религия
Русская церковь не влияла на политику других стран, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: РПЦ никогда не оказывала политического влияния на страны

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) никогда не оказывала политического влияния на страны мира, заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Политические противники нашего государства размышляли о причинах влияния Советского Союза, а затем и России на арабский мир, на Восточное Средиземноморье, на православный мир. И вот какое суждение вынесли: главной и основной "мягкой силой", которая якобы осуществляет политику государства в отношении этих регионов, является Русская православная церковь. Они, конечно, ошиблись, потому что Русская православная церковь никогда не оказывала политического влияния", - рассказал он.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Россия стала опорой мирового православия, заявил патриарх Кирилл
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