https://ria.ru/20240107/tserkov-1920042633.html
Русская церковь не влияла на политику других стран, заявил патриарх Кирилл
Русская церковь не влияла на политику других стран, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2024
Русская церковь не влияла на политику других стран, заявил патриарх Кирилл
Русская православная церковь (РПЦ) никогда не оказывала политического влияния на страны мира, заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:57
2024-01-07T12:57
2024-01-07T12:57
религия
россия
русская православная церковь
новый год
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914707561_0:135:3038:1844_1920x0_80_0_0_f54a0ebcb11c564215545a442bcca962.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) никогда не оказывала политического влияния на страны мира, заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Политические противники нашего государства размышляли о причинах влияния Советского Союза, а затем и России на арабский мир, на Восточное Средиземноморье, на православный мир. И вот какое суждение вынесли: главной и основной "мягкой силой", которая якобы осуществляет политику государства в отношении этих регионов, является Русская православная церковь. Они, конечно, ошиблись, потому что Русская православная церковь никогда не оказывала политического влияния", - рассказал он.
https://ria.ru/20240107/pravoslavie-1920042193.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914707561_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_f0fb8d00dd076e4907bd9d7810d0c01c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русская православная церковь, новый год, религия
Религия, Россия, Русская православная церковь, Новый год, Религия
Русская церковь не влияла на политику других стран, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: РПЦ никогда не оказывала политического влияния на страны