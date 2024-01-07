https://ria.ru/20240107/tserkov-1920042633.html

Русская церковь не влияла на политику других стран, заявил патриарх Кирилл

Русская церковь не влияла на политику других стран, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.01.2024

Русская церковь не влияла на политику других стран, заявил патриарх Кирилл

Русская православная церковь (РПЦ) никогда не оказывала политического влияния на страны мира, заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T12:57

2024-01-07T12:57

2024-01-07T12:57

религия

россия

русская православная церковь

новый год

религия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) никогда не оказывала политического влияния на страны мира, заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Политические противники нашего государства размышляли о причинах влияния Советского Союза, а затем и России на арабский мир, на Восточное Средиземноморье, на православный мир. И вот какое суждение вынесли: главной и основной "мягкой силой", которая якобы осуществляет политику государства в отношении этих регионов, является Русская православная церковь. Они, конечно, ошиблись, потому что Русская православная церковь никогда не оказывала политического влияния", - рассказал он.

https://ria.ru/20240107/pravoslavie-1920042193.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, русская православная церковь, новый год, религия