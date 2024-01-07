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Церкви нужно по-разному обращаться к солдатам и командирам, заявил патриарх - РИА Новости, 07.01.2024
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Религия
 
12:46 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/tserkov-1920041599.html
Церкви нужно по-разному обращаться к солдатам и командирам, заявил патриарх
Церкви нужно по-разному обращаться к солдатам и командирам, заявил патриарх - РИА Новости, 07.01.2024
Церкви нужно по-разному обращаться к солдатам и командирам, заявил патриарх
Церковь должна по-разному обращаться к солдатам на передовой и к командирам, рассказал в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:46
2024-01-07T12:46
религия
русская православная церковь
московская патриархия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Церковь должна по-разному обращаться к солдатам на передовой и к командирам, рассказал в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Одно слово должно быть обращено к воину, которому дается опаснейшее задание, связанное с прямым соприкосновением с врагом, и он осознает, что мало шансов вернуться после этого задания. Другое дело - это командир, который находится, может быть, вне зоны прямого досягания со стороны врага, но принимает ответственное решение. Ну, и так далее - по этой лестнице можно подниматься на самый высокий уровень", - сказал он в рождественском интервью. В армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ, рассказал ранее в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Более 200 внештатных военных священников РПЦ также окормляют военнослужащих в зоне СВО, сообщала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920008007.html
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русская православная церковь, московская патриархия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Церкви нужно по-разному обращаться к солдатам и командирам, заявил патриарх

Патриарх Кирилл: церковь должна по-разному обращаться к солдатам и командирам

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Церковь должна по-разному обращаться к солдатам на передовой и к командирам, рассказал в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Одно слово должно быть обращено к воину, которому дается опаснейшее задание, связанное с прямым соприкосновением с врагом, и он осознает, что мало шансов вернуться после этого задания. Другое дело - это командир, который находится, может быть, вне зоны прямого досягания со стороны врага, но принимает ответственное решение. Ну, и так далее - по этой лестнице можно подниматься на самый высокий уровень", - сказал он в рождественском интервью.
В армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ, рассказал ранее в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Более 200 внештатных военных священников РПЦ также окормляют военнослужащих в зоне СВО, сообщала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул страну и осознал ошибку
Вчера, 04:14
 
РелигияРусская православная церковьМосковская ПатриархияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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