https://ria.ru/20240107/tserkov-1920041599.html

Церкви нужно по-разному обращаться к солдатам и командирам, заявил патриарх

Церкви нужно по-разному обращаться к солдатам и командирам, заявил патриарх - РИА Новости, 07.01.2024

Церкви нужно по-разному обращаться к солдатам и командирам, заявил патриарх

Церковь должна по-разному обращаться к солдатам на передовой и к командирам, рассказал в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T12:46

2024-01-07T12:46

2024-01-07T12:46

религия

русская православная церковь

московская патриархия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Церковь должна по-разному обращаться к солдатам на передовой и к командирам, рассказал в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Одно слово должно быть обращено к воину, которому дается опаснейшее задание, связанное с прямым соприкосновением с врагом, и он осознает, что мало шансов вернуться после этого задания. Другое дело - это командир, который находится, может быть, вне зоны прямого досягания со стороны врага, но принимает ответственное решение. Ну, и так далее - по этой лестнице можно подниматься на самый высокий уровень", - сказал он в рождественском интервью. В армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ, рассказал ранее в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Более 200 внештатных военных священников РПЦ также окормляют военнослужащих в зоне СВО, сообщала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920008007.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

русская православная церковь, московская патриархия, патриарх кирилл (владимир гундяев)