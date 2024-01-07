Церкви нужно по-разному обращаться к солдатам и командирам, заявил патриарх
Патриарх Кирилл: церковь должна по-разному обращаться к солдатам и командирам
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Церковь должна по-разному обращаться к солдатам на передовой и к командирам, рассказал в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Одно слово должно быть обращено к воину, которому дается опаснейшее задание, связанное с прямым соприкосновением с врагом, и он осознает, что мало шансов вернуться после этого задания. Другое дело - это командир, который находится, может быть, вне зоны прямого досягания со стороны врага, но принимает ответственное решение. Ну, и так далее - по этой лестнице можно подниматься на самый высокий уровень", - сказал он в рождественском интервью.
В армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ, рассказал ранее в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). Более 200 внештатных военных священников РПЦ также окормляют военнослужащих в зоне СВО, сообщала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).