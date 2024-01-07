"Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя полгода, сообщили СМИ
ТВЦ: икона "Троица" Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИкона "Святая Троица" Андрея Рублева перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Икона "Святая Троица" Андрея Рублева перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Икона "Троица" Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня - дня Святой Троицы, а затем будет доставлена в Троице-Сергиеву лавру, следует из телетрансляции патриаршей рождественской вечерни в храме Христа Спасителя.
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"Она будет пребывать в храме до дня Святой Троицы 23 июня, после чего перенесется в Троице-Сергиеву лавру", - сообщил, комментируя патриаршую рождественскую вечерню в храме Христа Спасителя, комментатор телеканала "ТВЦ".
РИА Новости направили в РПЦ вопрос о подтверждении этих сведений.
Икона "Троица" Андрея Рублева была доставлена в столичный храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря накануне Рождества.
Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Шесть из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"),а не григорианским ("новым стилем"). 25 декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.