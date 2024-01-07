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"Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя полгода, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2024
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Религия
 
17:38 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/troitsa-1920070678.html
"Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя полгода, сообщили СМИ
"Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя полгода, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2024
"Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя полгода, сообщили СМИ
Икона "Троица" Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня - дня Святой Троицы, а затем будет доставлена в Троице-Сергиеву лавру, следует из... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T17:38
2024-01-07T17:38
религия
русская православная церковь
храм христа спасителя
общество
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Икона "Троица" Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня - дня Святой Троицы, а затем будет доставлена в Троице-Сергиеву лавру, следует из телетрансляции патриаршей рождественской вечерни в храме Христа Спасителя."Она будет пребывать в храме до дня Святой Троицы 23 июня, после чего перенесется в Троице-Сергиеву лавру", - сообщил, комментируя патриаршую рождественскую вечерню в храме Христа Спасителя, комментатор телеканала "ТВЦ". РИА Новости направили в РПЦ вопрос о подтверждении этих сведений. Икона "Троица" Андрея Рублева была доставлена в столичный храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря накануне Рождества. Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Шесть из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"),а не григорианским ("новым стилем"). 25 декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.
https://ria.ru/20231229/religiya-1918941842.html
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русская православная церковь, храм христа спасителя, общество
Религия, Русская православная церковь, Храм Христа Спасителя, Общество
"Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя полгода, сообщили СМИ

ТВЦ: икона "Троица" Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИкона "Святая Троица" Андрея Рублева перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Икона Святая Троица Андрея Рублева перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Икона "Святая Троица" Андрея Рублева перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Икона "Троица" Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня - дня Святой Троицы, а затем будет доставлена в Троице-Сергиеву лавру, следует из телетрансляции патриаршей рождественской вечерни в храме Христа Спасителя.
«
"Она будет пребывать в храме до дня Святой Троицы 23 июня, после чего перенесется в Троице-Сергиеву лавру", - сообщил, комментируя патриаршую рождественскую вечерню в храме Христа Спасителя, комментатор телеканала "ТВЦ".
РИА Новости направили в РПЦ вопрос о подтверждении этих сведений.
Икона "Троица" Андрея Рублева была доставлена в столичный храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря накануне Рождества.
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Итоги года в сфере религии
29 декабря 2023, 12:54
Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Шесть из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"),а не григорианским ("новым стилем"). 25 декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.
 
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