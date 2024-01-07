https://ria.ru/20240107/troitsa-1920070678.html

"Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя полгода, сообщили СМИ

"Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя полгода, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2024

"Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя полгода, сообщили СМИ

Икона "Троица" Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня - дня Святой Троицы, а затем будет доставлена в Троице-Сергиеву лавру, следует из... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T17:38

2024-01-07T17:38

2024-01-07T17:38

религия

русская православная церковь

храм христа спасителя

общество

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Икона "Троица" Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня - дня Святой Троицы, а затем будет доставлена в Троице-Сергиеву лавру, следует из телетрансляции патриаршей рождественской вечерни в храме Христа Спасителя."Она будет пребывать в храме до дня Святой Троицы 23 июня, после чего перенесется в Троице-Сергиеву лавру", - сообщил, комментируя патриаршую рождественскую вечерню в храме Христа Спасителя, комментатор телеканала "ТВЦ". РИА Новости направили в РПЦ вопрос о подтверждении этих сведений. Икона "Троица" Андрея Рублева была доставлена в столичный храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря накануне Рождества. Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Шесть из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"),а не григорианским ("новым стилем"). 25 декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.

https://ria.ru/20231229/religiya-1918941842.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

русская православная церковь, храм христа спасителя, общество