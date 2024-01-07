https://ria.ru/20240107/trevoga-1920093100.html

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.01.2024

В двух украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T22:46

2024-01-07T22:46

2024-01-07T23:06

специальная военная операция на украине

харьковская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Как уточняется, первые сигналы прозвучали в 22:11 мск в Харьковской области. В 22:28 мск сирены сработали в Николаевской области. Ранее сегодня воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

харьковская область, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины