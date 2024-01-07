В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.
Как уточняется, первые сигналы прозвучали в 22:11 мск в Харьковской области. В 22:28 мск сирены сработали в Николаевской области.
Ранее сегодня воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.