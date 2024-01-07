https://ria.ru/20240107/trevoga-1920047813.html

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.01.2024

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:45

2024-01-07T13:45

2024-01-07T13:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревогу объявили на всей территории страны, спустя час ее отменили. Тревога звучит в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Харьковской области - в 13.16 мск. В 13.17 тревога раздалась в Сумской, Черниговской и Черкасской областях. На остальные указанные регионы тревога распространилась в 13.19. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920045560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киев, харьковская область