В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в Киеве и нескольких областях Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в воскресенье тревогу объявили на всей территории страны, спустя час ее отменили.
Тревога звучит в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Харьковской области - в 13.16 мск. В 13.17 тревога раздалась в Сумской, Черниговской и Черкасской областях. На остальные указанные регионы тревога распространилась в 13.19.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.