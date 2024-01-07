https://ria.ru/20240107/travlya-1920016485.html

Российский студент из Эдинбурга рассказал о травле из-за поддержки СВО

Российский студент из Эдинбурга рассказал о травле из-за поддержки СВО - РИА Новости, 07.01.2024

Российский студент из Эдинбурга рассказал о травле из-за поддержки СВО

Россиянин Андрей Комаров, обучающийся в Университете Эдинбурга в Шотландии, рассказал РИА Новости о травле другими студентами из-за того, что не осудил родину... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T09:03

2024-01-07T09:03

2024-01-07T13:57

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Россиянин Андрей Комаров, обучающийся в Университете Эдинбурга в Шотландии, рассказал РИА Новости о травле другими студентами из-за того, что не осудил родину после начала спецоперации на Украине. "Травля началась с двух событий. Сперва я позвал других студентов посмотреть парад в честь 9 Мая у себя в общежитии, а после у меня состоялась дискуссия со студенткой из Литвы. Я в ней сказал, что Бучи в том виде, как ее представляют западные СМИ, не было, а я считаю для себя неприемлемым осуждать свою страну", — сказал он.После начались проблемы, отметил Андрей: упомянутая студентка пожаловалась на него в различные студенческие сообщества, оклеветав его и исказив его слова. Главную роль в травле сыграло украинское сообщество вуза. "После подключилось украинское сообщество Университета Эдинбурга. Они травили меня в интернете и отчасти в реальной жизни. Глава сообщества писала посты в социальных сетях, где представляла не только мою позицию, но и выдумки. Например, она утверждала, что я ненавижу геев или призываю к насилию. В итоге их сообщество написало открытое письмо в вуз с требованием "удалить" меня из университета, поскольку я и студенты с похожим на мое мнением — это опасность для украинцев", — добавил студент. Кроме того, Комаров рассказал, что в марте 2023 года в университете проходили местные выборы. Он баллотировался на должность главы одного из сообществ учебных школ. По его словам, антироссийски настроенные обучающиеся срывали его предвыборные плакаты и портили их — выборы он в итоге проиграл. Также он добавил, что большинство участников травли были студентами с Украины или сочувствующими им. В ней также участвовали граждане России, осудившие свою страну в феврале 2022 года. "Что касается действий университета, то он бездействовал, хотя и заявлял, что студенты равны и он будет их защищать. У нас не было механизма, через который я бы мог обратиться за защитой, несмотря на то, что происходившее было интернет-травлей, что по законам Великобритании является преступлением", — заключил Комаров.При этом студент столкнулся в вузе с негласным правилом, предполагающим осуждение в учебных работах действий России на Украине."Я учился на курсе теории международных отношений. Нам задали эссе на тему Украины, и я решил представить в нем российскую точку зрения через призму структурного неореализма. Я пообщался с профессором, который вел курс, и он сказал, что ему понравились мои наброски, он видит, что я патриот своей страны. Но если я хочу хорошую оценку, то писать работу должен иначе", — сказал Комаров.По его словам, преподаватель признал его правоту и выразил уважение его позиции, но объяснил, что хорошую оценку за нее получить не удастся."С его слов я понял, что это или политика университета, или негласное правило", — добавил студент.Как отметил преподаватель, работа россиянина "не подходит этому курсу", хотя профессор и подтвердил, что лично ему эссе понравилось.

https://ria.ru/20230512/travlya-1871237872.html

https://ria.ru/20230119/polsha-1845859291.html

https://ria.ru/20230821/studenty-1891286688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, эдинбург (город), шотландия, андрей комаров, в мире