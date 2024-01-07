https://ria.ru/20240107/tramp-1920012373.html

Байден может успеть до выборов уничтожить США, уверен Трамп

Байден может успеть до выборов уничтожить США, уверен Трамп - РИА Новости, 07.01.2024

Байден может успеть до выборов уничтожить США, уверен Трамп

Президент США Джо Байден в состоянии устроить третью мировую войну и уничтожить Америку за остающиеся до президентских выборов в стране десять месяцев, заявил... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T07:03

2024-01-07T07:03

2024-01-07T15:15

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сша

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в состоянии устроить третью мировую войну и уничтожить Америку за остающиеся до президентских выборов в стране десять месяцев, заявил его предшественник Дональд Трамп на митинге в штате Айова. "Они ни с кем не ведут себя правильно. Так вы можете оказаться в третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно. <…> За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну", — сказал он.Трамп повторил утверждения, что он не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, потому что, в отличие от Байдена, он умеет ладить с мировыми лидерами. "Им не нравилось, что я лажу с Путиным. Но мне нравится ладить с людьми, у которых есть 1,6 тысячи (единиц. — Прим. ред.) ядерного оружия", — сказал Трамп, который рассчитывает по итогам предстоящих выборов вернуться в Белый дом. Себя он назвал единственным кандидатом, которому по силам спасти Америку, и пообещал, что при нем американцы не столкнутся с третьей мировой.

https://ria.ru/20240106/tramp-1919890877.html

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америка, сша, айова, дональд трамп, джо байден, в мире