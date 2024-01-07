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Байден может успеть до выборов уничтожить США, уверен Трамп - РИА Новости, 07.01.2024
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07:03 07.01.2024 (обновлено: 15:15 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/tramp-1920012373.html
Байден может успеть до выборов уничтожить США, уверен Трамп
Байден может успеть до выборов уничтожить США, уверен Трамп - РИА Новости, 07.01.2024
Байден может успеть до выборов уничтожить США, уверен Трамп
Президент США Джо Байден в состоянии устроить третью мировую войну и уничтожить Америку за остающиеся до президентских выборов в стране десять месяцев, заявил... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T07:03
2024-01-07T15:15
америка
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в состоянии устроить третью мировую войну и уничтожить Америку за остающиеся до президентских выборов в стране десять месяцев, заявил его предшественник Дональд Трамп на митинге в штате Айова. &quot;Они ни с кем не ведут себя правильно. Так вы можете оказаться в третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно. &lt;…&gt; За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну&quot;, — сказал он.Трамп повторил утверждения, что он не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, потому что, в отличие от Байдена, он умеет ладить с мировыми лидерами. "Им не нравилось, что я лажу с Путиным. Но мне нравится ладить с людьми, у которых есть 1,6 тысячи (единиц. — Прим. ред.) ядерного оружия", — сказал Трамп, который рассчитывает по итогам предстоящих выборов вернуться в Белый дом. Себя он назвал единственным кандидатом, которому по силам спасти Америку, и пообещал, что при нем американцы не столкнутся с третьей мировой.
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америка, сша, айова, дональд трамп, джо байден, в мире
Америка, США, Айова, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Байден может успеть до выборов уничтожить США, уверен Трамп

Трамп: Байден в состоянии до выборов устроить мировую войну и уничтожить США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в состоянии устроить третью мировую войну и уничтожить Америку за остающиеся до президентских выборов в стране десять месяцев, заявил его предшественник Дональд Трамп на митинге в штате Айова.
«

"Они ни с кем не ведут себя правильно. Так вы можете оказаться в третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно. <…> За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну", — сказал он.

Трамп повторил утверждения, что он не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, потому что, в отличие от Байдена, он умеет ладить с мировыми лидерами.
"Им не нравилось, что я лажу с Путиным. Но мне нравится ладить с людьми, у которых есть 1,6 тысячи (единиц. — Прим. ред.) ядерного оружия", — сказал Трамп, который рассчитывает по итогам предстоящих выборов вернуться в Белый дом.
Себя он назвал единственным кандидатом, которому по силам спасти Америку, и пообещал, что при нем американцы не столкнутся с третьей мировой.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Трамп пообещал Земле "мир через силу"
6 января, 03:05
 
АмерикаСШААйоваДональд ТрампДжо БайденВ мире
 
 
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