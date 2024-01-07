https://ria.ru/20240107/tramp-1920011447.html
Трамп назвал осужденных за штурм Капитолия заложниками
Трамп назвал осужденных за штурм Капитолия заложниками - РИА Новости, 07.01.2024
Трамп назвал осужденных за штурм Капитолия заложниками
Экс-президент США Дональд Трамп назвал "заложниками" сотни своих сторонников, которые оказались в тюрьме из-за участия в штурме Капитолия в январе 2021 года, и... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T06:23
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал "заложниками" сотни своих сторонников, которые оказались в тюрьме из-за участия в штурме Капитолия в январе 2021 года, и призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена их освободить. Согласно прошлогодним данным министерства юстиции, под стражу взяты по меньшей мере 950 трампистов, пытавшихся 6 января 2021 года сорвать утверждение конгрессом электоральной победы Байдена, в том числе около 200 - за нападения на полицейских. "Знаете, что им следует сделать? Им нужно отпустить заложников 6 января", - сказал Трамп на митинге в штате Айова. "Некоторые зовут их заключенными, но я называю заложниками. Отпусти заложников 6 января, Джо. Отпусти их, Джо. Тебе это просто сделать, Джо", - призвал он своего преемника. Трамп обещал амнистировать эту категорию заключенных в случае победы на президентских выборах 2024 года. Байден в своей речи называл их "мятежниками", ФБР продолжает розыск участников событий 6 января 2021 года, а суды выносят им суровые приговоры - вплоть до десяти лет лишения свободы. Самому Трампу после штурма Капитолия палатой представителей был объявлен второй импичмент, но он не был утвержден сенатом и не имел реальных последствий. События 6 января фигурируют в качестве одного из ключевых эпизодов в уголовном деле против бывшего президента, которое рассматривается в вашингтонском федеральном суде.
https://ria.ru/20240107/arest-1920003613.html
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сша, айова, в мире, дональд трамп, фбр, джо байден
США, Айова, В мире, Дональд Трамп, ФБР, Джо Байден
Трамп назвал осужденных за штурм Капитолия заложниками
Трамп назвал осужденных за штурм Капитолия заложниками и призвал их освободить
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал "заложниками" сотни своих сторонников, которые оказались в тюрьме из-за участия в штурме Капитолия в январе 2021 года, и призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена их освободить.
Согласно прошлогодним данным министерства юстиции, под стражу взяты по меньшей мере 950 трампистов, пытавшихся 6 января 2021 года сорвать утверждение конгрессом электоральной победы Байдена, в том числе около 200 - за нападения на полицейских.
ФБР арестовало трех скрывавшихся участников штурма Капитолия
"Знаете, что им следует сделать? Им нужно отпустить заложников 6 января", - сказал Трамп на митинге в штате Айова
.
"Некоторые зовут их заключенными, но я называю заложниками. Отпусти заложников 6 января, Джо. Отпусти их, Джо. Тебе это просто сделать, Джо", - призвал он своего преемника.
Трамп обещал амнистировать эту категорию заключенных в случае победы на президентских выборах 2024 года. Байден в своей речи называл их "мятежниками", ФБР
продолжает розыск участников событий 6 января 2021 года, а суды выносят им суровые приговоры - вплоть до десяти лет лишения свободы.
Самому Трампу после штурма Капитолия палатой представителей был объявлен второй импичмент, но он не был утвержден сенатом и не имел реальных последствий. События 6 января фигурируют в качестве одного из ключевых эпизодов в уголовном деле против бывшего президента, которое рассматривается в вашингтонском федеральном суде.
Байден заявил, что штурм Капитолия случился из-за призывов и лжи Трампа