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В Подольске на двух новых улицах подключают теплоснабжение
В Подольске на двух новых улицах подключают теплоснабжение - РИА Новости, 07.01.2024
В Подольске на двух новых улицах подключают теплоснабжение
Дома на улице Заводской и Дмитрия Холодова подключают к теплоснабжению в микрорайоне Климовск в Подольске, одной из основных задач стало развоздушивание... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T23:38
2024-01-07T23:38
2024-01-07T23:38
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андрей воробьев
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Дома на улице Заводской и Дмитрия Холодова подключают к теплоснабжению в микрорайоне Климовск в Подольске, одной из основных задач стало развоздушивание (устранение воздуха в системе отопления) квартир в городе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сейчас наша основная задача в Климовске — развоздушить квартиры, в которые еще не пришло тепло. Работа осложнилась замерзанием трассы на некоторых участках, поэтому в таких местах пришлось ее демонтировать и прокладывать заново. В эти минуты подключаем дома на улице Заводской, 11/2, 13, 15 и на улице Дмитрия Холодова, 10/6, 12, 14/7", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Кроме этого, по словам губернатора, специалисты заканчивают работы на проспекте 50-летия Октября, где произошел разрыв трубопровода. В ближайшее время будут готовы к подключению дома по улице Дмитрия Холодова, 8/5; Заводская, 9/1; проспект 50-летия октября, 3. "На подающем трубопроводе котельная сейчас выдает теплоноситель 77,8, на обратном — 58,7. Наши специалисты считают, что это оптимальный режим", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240106/teplo-1919981524.html
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общество, жкх, климовск, подольск, дмитрий холодов, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Хорошие новости, Общество, ЖКХ, Климовск, Подольск, Дмитрий Холодов, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
В Подольске на двух новых улицах подключают теплоснабжение
В Подольске на улице Заводской и Дмитрия Холодова подключают теплоснабжение