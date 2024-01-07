https://ria.ru/20240107/teplosnabzhenie-1920096229.html

В Подольске на двух новых улицах подключают теплоснабжение

В Подольске на двух новых улицах подключают теплоснабжение - РИА Новости, 07.01.2024

В Подольске на двух новых улицах подключают теплоснабжение

Дома на улице Заводской и Дмитрия Холодова подключают к теплоснабжению в микрорайоне Климовск в Подольске, одной из основных задач стало развоздушивание... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T23:38

2024-01-07T23:38

2024-01-07T23:38

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жкх

климовск

подольск

дмитрий холодов

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Дома на улице Заводской и Дмитрия Холодова подключают к теплоснабжению в микрорайоне Климовск в Подольске, одной из основных задач стало развоздушивание (устранение воздуха в системе отопления) квартир в городе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сейчас наша основная задача в Климовске — развоздушить квартиры, в которые еще не пришло тепло. Работа осложнилась замерзанием трассы на некоторых участках, поэтому в таких местах пришлось ее демонтировать и прокладывать заново. В эти минуты подключаем дома на улице Заводской, 11/2, 13, 15 и на улице Дмитрия Холодова, 10/6, 12, 14/7", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Кроме этого, по словам губернатора, специалисты заканчивают работы на проспекте 50-летия Октября, где произошел разрыв трубопровода. В ближайшее время будут готовы к подключению дома по улице Дмитрия Холодова, 8/5; Заводская, 9/1; проспект 50-летия октября, 3. "На подающем трубопроводе котельная сейчас выдает теплоноситель 77,8, на обратном — 58,7. Наши специалисты считают, что это оптимальный режим", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20240106/teplo-1919981524.html

климовск

подольск

московская область (подмосковье)

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общество, жкх, климовск, подольск, дмитрий холодов, андрей воробьев, московская область (подмосковье)