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В Подмосковье вернули тепло в дома, где живут более 110 тысяч человек - РИА Новости, 07.01.2024
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18:37 07.01.2024 (обновлено: 18:50 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/teplo-1920075007.html
В Подмосковье вернули тепло в дома, где живут более 110 тысяч человек
В Подмосковье вернули тепло в дома, где живут более 110 тысяч человек - РИА Новости, 07.01.2024
В Подмосковье вернули тепло в дома, где живут более 110 тысяч человек
Нарушенное из-за аварии теплоснабжение восстановлено в домах в Подмосковье, где проживают более 110 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T18:37
2024-01-07T18:50
происшествия
московская область (подмосковье)
подольск
климовск
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Нарушенное из-за аварии теплоснабжение восстановлено в домах в Подмосковье, где проживают более 110 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Как отмечает надзорное ведомство, после вмешательства Балашихинской городской прокуратуры пересмотрен режим работы котельной, "ограничен теплоноситель в нежилые несоциальные объекты... в пользу многоквартирных домов". "В настоящий момент восстановлена подача тепла в более 400 многоквартирных домах и свыше трех тысяч домовладений, в которых проживают свыше 110 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что после вмешательства прокуратуры устранены последствия аварийных ситуаций в коммунальном хозяйстве и произведен ремонт в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области. Подольская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту ограничения подачи теплоснабжения в жилые дома и социальные учреждения города. Также уточняется, что по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина городские и районные прокуроры выезжают на места коммунальных аварий, проводят прием пострадавших, контролируют восстановление функционирования работы котельных и подачу отопления. "В результате надзорного сопровождения увеличено количество аварийно-ремонтных бригад, задействованы мобильные подстанции и блочно-модульные котельные", - добавляется в сообщении. Ранее в Telegram-канале ГСУСК по Московской области сообщалось, что уголовное дело завели в Подольске по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации, в помещениях структуры, обслуживающей котельную, проводятся обыски, допрашивается руководство. Указывается, что из-за неправильной эксплуатации котельной в Подольске произошел прорыв теплотрасс. В связи с этим жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения в микрорайоне Климовск Подольска остались без подачи теплоснабжения и горячей воды. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что владелец частной котельной в Климовске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, теплом на текущий момент обеспечены 60 домов в Климовске.
https://ria.ru/20240107/delo-1920036792.html
https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908349557.html
московская область (подмосковье)
подольск
климовск
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происшествия, московская область (подмосковье), подольск, климовск, андрей воробьев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Подольск, Климовск, Андрей Воробьев
В Подмосковье вернули тепло в дома, где живут более 110 тысяч человек

В подмосковные дома, где живут более 110 тысяч человек, вернули подачу тепла

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБатарея отопления в квартире
Батарея отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Батарея отопления в квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Нарушенное из-за аварии теплоснабжение восстановлено в домах в Подмосковье, где проживают более 110 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Как отмечает надзорное ведомство, после вмешательства Балашихинской городской прокуратуры пересмотрен режим работы котельной, "ограничен теплоноситель в нежилые несоциальные объекты... в пользу многоквартирных домов".
«
"В настоящий момент восстановлена подача тепла в более 400 многоквартирных домах и свыше трех тысяч домовладений, в которых проживают свыше 110 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после вмешательства прокуратуры устранены последствия аварийных ситуаций в коммунальном хозяйстве и произведен ремонт в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области. Подольская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту ограничения подачи теплоснабжения в жилые дома и социальные учреждения города.
Сотрудники СК в подольской котельной
В Подмосковье завели дело из-за ограничения подачи тепла в дома
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Также уточняется, что по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина городские и районные прокуроры выезжают на места коммунальных аварий, проводят прием пострадавших, контролируют восстановление функционирования работы котельных и подачу отопления. "В результате надзорного сопровождения увеличено количество аварийно-ремонтных бригад, задействованы мобильные подстанции и блочно-модульные котельные", - добавляется в сообщении.
Ранее в Telegram-канале ГСУСК по Московской области сообщалось, что уголовное дело завели в Подольске по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации, в помещениях структуры, обслуживающей котельную, проводятся обыски, допрашивается руководство. Указывается, что из-за неправильной эксплуатации котельной в Подольске произошел прорыв теплотрасс. В связи с этим жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения в микрорайоне Климовск Подольска остались без подачи теплоснабжения и горячей воды. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что владелец частной котельной в Климовске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, теплом на текущий момент обеспечены 60 домов в Климовске.
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