В Подмосковье вернули тепло в дома, где живут более 110 тысяч человек
В подмосковные дома, где живут более 110 тысяч человек, вернули подачу тепла
Батарея отопления в квартире. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Нарушенное из-за аварии теплоснабжение восстановлено в домах в Подмосковье, где проживают более 110 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Как отмечает надзорное ведомство, после вмешательства Балашихинской городской прокуратуры пересмотрен режим работы котельной, "ограничен теплоноситель в нежилые несоциальные объекты... в пользу многоквартирных домов".
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"В настоящий момент восстановлена подача тепла в более 400 многоквартирных домах и свыше трех тысяч домовладений, в которых проживают свыше 110 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после вмешательства прокуратуры устранены последствия аварийных ситуаций в коммунальном хозяйстве и произведен ремонт в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области. Подольская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту ограничения подачи теплоснабжения в жилые дома и социальные учреждения города.
Также уточняется, что по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина городские и районные прокуроры выезжают на места коммунальных аварий, проводят прием пострадавших, контролируют восстановление функционирования работы котельных и подачу отопления. "В результате надзорного сопровождения увеличено количество аварийно-ремонтных бригад, задействованы мобильные подстанции и блочно-модульные котельные", - добавляется в сообщении.
Ранее в Telegram-канале ГСУСК по Московской области сообщалось, что уголовное дело завели в Подольске по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации, в помещениях структуры, обслуживающей котельную, проводятся обыски, допрашивается руководство. Указывается, что из-за неправильной эксплуатации котельной в Подольске произошел прорыв теплотрасс. В связи с этим жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения в микрорайоне Климовск Подольска остались без подачи теплоснабжения и горячей воды. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что владелец частной котельной в Климовске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, теплом на текущий момент обеспечены 60 домов в Климовске.