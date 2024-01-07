https://ria.ru/20240107/teplo-1920075007.html

В Подмосковье вернули тепло в дома, где живут более 110 тысяч человек

В Подмосковье вернули тепло в дома, где живут более 110 тысяч человек - РИА Новости, 07.01.2024

В Подмосковье вернули тепло в дома, где живут более 110 тысяч человек

Нарушенное из-за аварии теплоснабжение восстановлено в домах в Подмосковье, где проживают более 110 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T18:37

2024-01-07T18:37

2024-01-07T18:50

происшествия

московская область (подмосковье)

подольск

климовск

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857755524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc5d267a71ff66d3680c1aae48fc4497.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Нарушенное из-за аварии теплоснабжение восстановлено в домах в Подмосковье, где проживают более 110 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Как отмечает надзорное ведомство, после вмешательства Балашихинской городской прокуратуры пересмотрен режим работы котельной, "ограничен теплоноситель в нежилые несоциальные объекты... в пользу многоквартирных домов". "В настоящий момент восстановлена подача тепла в более 400 многоквартирных домах и свыше трех тысяч домовладений, в которых проживают свыше 110 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что после вмешательства прокуратуры устранены последствия аварийных ситуаций в коммунальном хозяйстве и произведен ремонт в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области. Подольская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту ограничения подачи теплоснабжения в жилые дома и социальные учреждения города. Также уточняется, что по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина городские и районные прокуроры выезжают на места коммунальных аварий, проводят прием пострадавших, контролируют восстановление функционирования работы котельных и подачу отопления. "В результате надзорного сопровождения увеличено количество аварийно-ремонтных бригад, задействованы мобильные подстанции и блочно-модульные котельные", - добавляется в сообщении. Ранее в Telegram-канале ГСУСК по Московской области сообщалось, что уголовное дело завели в Подольске по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации, в помещениях структуры, обслуживающей котельную, проводятся обыски, допрашивается руководство. Указывается, что из-за неправильной эксплуатации котельной в Подольске произошел прорыв теплотрасс. В связи с этим жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения в микрорайоне Климовск Подольска остались без подачи теплоснабжения и горячей воды. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что владелец частной котельной в Климовске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, теплом на текущий момент обеспечены 60 домов в Климовске.

https://ria.ru/20240107/delo-1920036792.html

https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908349557.html

московская область (подмосковье)

подольск

климовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), подольск, климовск, андрей воробьев