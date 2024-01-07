https://ria.ru/20240107/teplo-1920026359.html
Воробьев пообещал дать тепло еще в 33 дома в Подольске
Воробьев пообещал дать тепло еще в 33 дома в Подольске - РИА Новости, 07.01.2024
Воробьев пообещал дать тепло еще в 33 дома в Подольске
Текущие работы на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной в микрорайоне Климовск Подольска позволят обеспечить теплом ещё 33 дома, РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T09:53
2024-01-07T09:53
2024-01-07T09:53
жкх
подольск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Текущие работы на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной в микрорайоне Климовск Подольска позволят обеспечить теплом ещё 33 дома, оставшиеся без отопления в результате аварии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее губернатор сообщал, что владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу был запущен один котел, тепло в две очереди было подано в часть домов. "Следующим этапом запустим отопление в оставшиеся дома по Симферопольской улице, проспекту 50-летия Октября и по улице Мичурина. Сейчас рабочие меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной. Это позволит дать тепло еще в 33 дома", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Ранее на время аварийных работ в микрорайоне организовали пункт временного размещения в спортивном центре "Юность". Всем нуждающимся раздают обогреватели, дополнительные пледы и продукты по запросу, две семьи размещены в муниципальной гостинице.
https://ria.ru/20240107/podolsk-1920003418.html
подольск
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, подольск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
ЖКХ, Подольск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев пообещал дать тепло еще в 33 дома в Подольске
Воробьев: текущие работы в Подольске позволят дать тепло еще в 33 дома
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Текущие работы на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной в микрорайоне Климовск Подольска позволят обеспечить теплом ещё 33 дома, оставшиеся без отопления в результате аварии, сообщил
губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее губернатор сообщал, что владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу был запущен один котел, тепло в две очереди было подано в часть домов.
"Следующим этапом запустим отопление в оставшиеся дома по Симферопольской улице, проспекту 50-летия Октября и по улице Мичурина. Сейчас рабочие меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной. Это позволит дать тепло еще в 33 дома", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
Ранее на время аварийных работ в микрорайоне организовали пункт временного размещения в спортивном центре "Юность". Всем нуждающимся раздают обогреватели, дополнительные пледы и продукты по запросу, две семьи размещены в муниципальной гостинице.
ЧП с отоплением в Подольске почти сутки скрывали, заявил вице-губернатор