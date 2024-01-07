https://ria.ru/20240107/teplo-1920026359.html

Воробьев пообещал дать тепло еще в 33 дома в Подольске

Воробьев пообещал дать тепло еще в 33 дома в Подольске - РИА Новости, 07.01.2024

Воробьев пообещал дать тепло еще в 33 дома в Подольске

Текущие работы на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной в микрорайоне Климовск Подольска позволят обеспечить теплом ещё 33 дома, РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T09:53

2024-01-07T09:53

2024-01-07T09:53

жкх

подольск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Текущие работы на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной в микрорайоне Климовск Подольска позволят обеспечить теплом ещё 33 дома, оставшиеся без отопления в результате аварии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее губернатор сообщал, что владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу был запущен один котел, тепло в две очереди было подано в часть домов. "Следующим этапом запустим отопление в оставшиеся дома по Симферопольской улице, проспекту 50-летия Октября и по улице Мичурина. Сейчас рабочие меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной. Это позволит дать тепло еще в 33 дома", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Ранее на время аварийных работ в микрорайоне организовали пункт временного размещения в спортивном центре "Юность". Всем нуждающимся раздают обогреватели, дополнительные пледы и продукты по запросу, две семьи размещены в муниципальной гостинице.

https://ria.ru/20240107/podolsk-1920003418.html

подольск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

жкх, подольск, московская область (подмосковье), андрей воробьев