https://ria.ru/20240107/teplo-1920018196.html
Воробьев рассказал о ситуации с домами в Подольске, остающимися без тепла
Воробьев рассказал о ситуации с домами в Подольске, остающимися без тепла - РИА Новости, 07.01.2024
Воробьев рассказал о ситуации с домами в Подольске, остающимися без тепла
Тепло в остающиеся без отопления двое суток дома в Подольске планируется подать в середине дня в воскресенье, в самое ближайшее время будет запущен второй котел РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T09:16
2024-01-07T09:16
2024-01-07T09:16
происшествия
подольск
климовск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Тепло в остающиеся без отопления двое суток дома в Подольске планируется подать в середине дня в воскресенье, в самое ближайшее время будет запущен второй котел на котельной завода, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По словам губернатора, ранее владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу был запущен один котел, тепло в две очереди было подано в часть домов. "Двое суток работаем в Климовске - где тяжёлая ситуация с отоплением… В самое ближайшее время мы запустим второй котел на 20 гигакалорий на котельной завода. Это усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры. После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди - ожидаем это к середине дня", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. В субботу, по словам главы Подольска Григория Артамонова, из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск был введен режим ЧС локального характера. Вечером в тот же день он сообщал, что локализованы аварии на магистралях, обследованы трубопроводы, тепло подано в 45 многоквартирных домов, заполнение системы на магистральных теплоносителях продолжается.
https://ria.ru/20240107/podolsk-1920003418.html
подольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, климовск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Происшествия, Подольск, Климовск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев рассказал о ситуации с домами в Подольске, остающимися без тепла
Воробьев: тепло в дома третьей очереди в Подольске планируют дать в середине дня
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Тепло в остающиеся без отопления двое суток дома в Подольске планируется подать в середине дня в воскресенье, в самое ближайшее время будет запущен второй котел на котельной завода, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам губернатора, ранее владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск
Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу был запущен один котел, тепло в две очереди было подано в часть домов.
"Двое суток работаем в Климовске - где тяжёлая ситуация с отоплением… В самое ближайшее время мы запустим второй котел на 20 гигакалорий на котельной завода. Это усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры. После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди - ожидаем это к середине дня", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
В субботу, по словам главы Подольска Григория Артамонова, из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск был введен режим ЧС локального характера. Вечером в тот же день он сообщал, что локализованы аварии на магистралях, обследованы трубопроводы, тепло подано в 45 многоквартирных домов, заполнение системы на магистральных теплоносителях продолжается.
ЧП с отоплением в Подольске почти сутки скрывали, заявил вице-губернатор