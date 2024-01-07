https://ria.ru/20240107/teplo-1920018196.html

Воробьев рассказал о ситуации с домами в Подольске, остающимися без тепла

Воробьев рассказал о ситуации с домами в Подольске, остающимися без тепла - РИА Новости, 07.01.2024

Воробьев рассказал о ситуации с домами в Подольске, остающимися без тепла

Тепло в остающиеся без отопления двое суток дома в Подольске планируется подать в середине дня в воскресенье, в самое ближайшее время будет запущен второй котел РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T09:16

2024-01-07T09:16

2024-01-07T09:16

происшествия

подольск

климовск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Тепло в остающиеся без отопления двое суток дома в Подольске планируется подать в середине дня в воскресенье, в самое ближайшее время будет запущен второй котел на котельной завода, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По словам губернатора, ранее владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу был запущен один котел, тепло в две очереди было подано в часть домов. "Двое суток работаем в Климовске - где тяжёлая ситуация с отоплением… В самое ближайшее время мы запустим второй котел на 20 гигакалорий на котельной завода. Это усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры. После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди - ожидаем это к середине дня", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. В субботу, по словам главы Подольска Григория Артамонова, из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск был введен режим ЧС локального характера. Вечером в тот же день он сообщал, что локализованы аварии на магистралях, обследованы трубопроводы, тепло подано в 45 многоквартирных домов, заполнение системы на магистральных теплоносителях продолжается.

https://ria.ru/20240107/podolsk-1920003418.html

подольск

климовск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, подольск, климовск, московская область (подмосковье), андрей воробьев