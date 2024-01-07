https://ria.ru/20240107/taurus-1920006369.html

Немецкие депутаты призвали к ударам по России

Немецкие депутаты призвали к ударам по России - РИА Новости, 07.01.2024

Немецкие депутаты призвали к ударам по России

Депутаты от трех немецких партий в очередной раз призвали канцлера Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus, причем представители последних двух... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T03:06

2024-01-07T03:06

2024-01-07T03:23

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Депутаты от трех немецких партий в очередной раз призвали канцлера Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus, причем представители последних двух открыто заявили о необходимости наносить удары по России."Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела. <...> Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки", — сказала представитель партии "Зеленые" в бундестаге по вопросам оборонной политики Сара Нанни в интервью изданию Rheinische Post.Схожее мнение высказал в беседе с изданием и депутат немецкого парламента от оппозиционного ХДС, член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер."Ракеты Taurus важны, потому что эта система очень эффективна и позволяет ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта", — заявил он.От СвДП за поставку Taurus традиционно выступила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. В разговоре с Rheinische Post она не стала прямо призывать к ударам в глубь России, но посоветовала передавать Украине больше боеприпасов и деталей для танков Leopard 2. Кроме того, она заявила, что необходимо начать поставки Киеву крылатых ракет.Пока не рассматриваетсяВ октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии необходимо избегать эскалации, а потому поставка Киеву ракет дальнего действа Taurus на данный момент не рассматривается.Шольц добавил, что военнослужащие бундесвера не могли бы участвовать в обслуживании ракет Taurus ни на Украине, ни вне ее территории. "Каждое отдельное решение мы согласовываем отдельно. И у нас есть один пункт: участие немецких солдат в каких-либо активностях даже вне территории Украины для нас невозможно", - сообщил он."Поставка маловероятна"Ранее издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ и Украины сообщало, что Германия не намерена в ближайшее время разрешать поставки ракет дальнего действа Taurus на Украину.По данным издания, решение не поставлять данный тип оружия связано напрямую с неодобрением подобного шага канцлером Германии Олафом Шольцем.Слишком дальнобойныеГлавным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории.Как сообщили в начале января в Минобороны России, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов. ВСУ передали свыше 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, около 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20240102/sputniki-1919410711.html

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916182331.html

https://ria.ru/20231130/berbok-1912787524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, хдс/хсс, вооруженные силы украины, в мире