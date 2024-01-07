Рейтинг@Mail.ru
Немецкие депутаты призвали к ударам по России - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 07.01.2024 (обновлено: 03:23 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/taurus-1920006369.html
Немецкие депутаты призвали к ударам по России
Немецкие депутаты призвали к ударам по России - РИА Новости, 07.01.2024
Немецкие депутаты призвали к ударам по России
Депутаты от трех немецких партий в очередной раз призвали канцлера Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus, причем представители последних двух... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T03:06
2024-01-07T03:23
украина
россия
германия
олаф шольц
сергей лавров
хдс/хсс
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107267_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_cbf886f76062f18e6dc1164de8060b60.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Депутаты от трех немецких партий в очередной раз призвали канцлера Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus, причем представители последних двух открыто заявили о необходимости наносить удары по России.&quot;Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела. &lt;...&gt; Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки&quot;, — сказала представитель партии &quot;Зеленые&quot; в бундестаге по вопросам оборонной политики Сара Нанни в интервью изданию Rheinische Post.Схожее мнение высказал в беседе с изданием и депутат немецкого парламента от оппозиционного ХДС, член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер."Ракеты Taurus важны, потому что эта система очень эффективна и позволяет ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта", — заявил он.От СвДП за поставку Taurus традиционно выступила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. В разговоре с Rheinische Post она не стала прямо призывать к ударам в глубь России, но посоветовала передавать Украине больше боеприпасов и деталей для танков Leopard 2. Кроме того, она заявила, что необходимо начать поставки Киеву крылатых ракет.Пока не рассматриваетсяВ октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии необходимо избегать эскалации, а потому поставка Киеву ракет дальнего действа Taurus на данный момент не рассматривается.Шольц добавил, что военнослужащие бундесвера не могли бы участвовать в обслуживании ракет Taurus ни на Украине, ни вне ее территории. "Каждое отдельное решение мы согласовываем отдельно. И у нас есть один пункт: участие немецких солдат в каких-либо активностях даже вне территории Украины для нас невозможно", - сообщил он."Поставка маловероятна"Ранее издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ и Украины сообщало, что Германия не намерена в ближайшее время разрешать поставки ракет дальнего действа Taurus на Украину.По данным издания, решение не поставлять данный тип оружия связано напрямую с неодобрением подобного шага канцлером Германии Олафом Шольцем.Слишком дальнобойныеГлавным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории.Как сообщили в начале января в Минобороны России, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов. ВСУ передали свыше 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, около 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20240102/sputniki-1919410711.html
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916182331.html
https://ria.ru/20231130/berbok-1912787524.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107267_911:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_a335cacbb789f7b5a73b4978c65d92e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, хдс/хсс, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, ХДС/ХСС, Вооруженные силы Украины, В мире
Немецкие депутаты призвали к ударам по России

Депутаты трех немецких партий призвали к поставке Украине ракет Taurus

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus, запущенная с истребителя
Ракета Taurus, запущенная с истребителя - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus, запущенная с истребителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Депутаты от трех немецких партий в очередной раз призвали канцлера Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus, причем представители последних двух открыто заявили о необходимости наносить удары по России.
«

"Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела. <...> Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки", — сказала представитель партии "Зеленые" в бундестаге по вопросам оборонной политики Сара Нанни в интервью изданию Rheinische Post.

Схожее мнение высказал в беседе с изданием и депутат немецкого парламента от оппозиционного ХДС, член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.
«
"Ракеты Taurus важны, потому что эта система очень эффективна и позволяет ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта", — заявил он.
От СвДП за поставку Taurus традиционно выступила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. В разговоре с Rheinische Post она не стала прямо призывать к ударам в глубь России, но посоветовала передавать Украине больше боеприпасов и деталей для танков Leopard 2. Кроме того, она заявила, что необходимо начать поставки Киеву крылатых ракет.
Старт ракеты Ангара-1.2 со спутником Минобороны РФ с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
"Путин приказал". Удар по ракетным установкам ВСУ вызвал ужас у офицера СБУ
2 января, 01:00

Пока не рассматривается

В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии необходимо избегать эскалации, а потому поставка Киеву ракет дальнего действа Taurus на данный момент не рассматривается.
Шольц добавил, что военнослужащие бундесвера не могли бы участвовать в обслуживании ракет Taurus ни на Украине, ни вне ее территории. "Каждое отдельное решение мы согласовываем отдельно. И у нас есть один пункт: участие немецких солдат в каких-либо активностях даже вне территории Украины для нас невозможно", - сообщил он.

"Поставка маловероятна"

Ранее издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ и Украины сообщало, что Германия не намерена в ближайшее время разрешать поставки ракет дальнего действа Taurus на Украину.
По данным издания, решение не поставлять данный тип оружия связано напрямую с неодобрением подобного шага канцлером Германии Олафом Шольцем.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Новая задача. В Германии рассказали о радикальной смене стратегии ВСУ
16 декабря 2023, 12:51

Слишком дальнобойные

Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории.
Как сообщили в начале января в Минобороны России, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов. ВСУ передали свыше 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, около 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В Германии Бербок предложили "направить пистолет" на Шольца ради Украины
30 ноября 2023, 02:09
 
УкраинаРоссияГерманияОлаф ШольцСергей ЛавровХДС/ХССВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала