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Мужчины тратят на связь больше, чем женщины, показал опрос - РИА Новости, 07.01.2024
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09:03 07.01.2024
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Мужчины тратят на связь больше, чем женщины, показал опрос
Мужчины тратят на связь больше, чем женщины, показал опрос - РИА Новости, 07.01.2024
Мужчины тратят на связь больше, чем женщины, показал опрос
Мужчины в России тратят на связь и домашний интернет больше, чем женщины, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T09:03
2024-01-07T09:03
общество
технологии
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мужчины в России тратят на связь и домашний интернет больше, чем женщины, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. "Средняя сумма платежа за услуги сотовых операторов в 2023 году у мужчин – 719 рублей, а у женщин заметно ниже – 554 рубля", - говорится в исследовании на основе анализа платежей в мобильном банке. Средний "мужской" чек за домашний интернет оказался также выше – 738 рублей против "женского" в 682 рубля. Выяснилось, что среди оплачивающих интернет через мобильный банк 56% мужчин и 44% - женщин. В платежах за мобильную связь 53% операций приходится на мужчин, 47% - на женщин. Россияне в 2023 году в среднем за домашний интернет платили 713 рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году. А оплата сотовой связи, напротив, снизилась на 2%, до 641 рубля. Аналитики отмечают, что самая высокая средняя плата за домашний интернет в мобильном банке в 2023 году у россиян от 51 года до 60 лет, их средний чек - 765 рублей. На втором месте клиенты в возрасте от 41 года 50 лет со средним чеком 726 рублей. Представители самого молодого поколения - младше 21 года - оплачивают интернет в среднем на сумму 697 рублей. Самый маленький средний чек - 667 рублей - оказался у клиентов в возрасте от 21 года до 40 лет.
https://ria.ru/20231120/internet-1909895277.html
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общество, технологии
Общество, Технологии
Мужчины тратят на связь больше, чем женщины, показал опрос

Исследование: мужчин в России тратят на связь и интернет больше, чем женщины

© iStock.com / BongkarnThanyakijДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© iStock.com / BongkarnThanyakij
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мужчины в России тратят на связь и домашний интернет больше, чем женщины, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
"Средняя сумма платежа за услуги сотовых операторов в 2023 году у мужчин – 719 рублей, а у женщин заметно ниже – 554 рубля", - говорится в исследовании на основе анализа платежей в мобильном банке.
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Средний "мужской" чек за домашний интернет оказался также выше – 738 рублей против "женского" в 682 рубля.
Выяснилось, что среди оплачивающих интернет через мобильный банк 56% мужчин и 44% - женщин. В платежах за мобильную связь 53% операций приходится на мужчин, 47% - на женщин.
Россияне в 2023 году в среднем за домашний интернет платили 713 рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году. А оплата сотовой связи, напротив, снизилась на 2%, до 641 рубля.
Аналитики отмечают, что самая высокая средняя плата за домашний интернет в мобильном банке в 2023 году у россиян от 51 года до 60 лет, их средний чек - 765 рублей. На втором месте клиенты в возрасте от 41 года 50 лет со средним чеком 726 рублей. Представители самого молодого поколения - младше 21 года - оплачивают интернет в среднем на сумму 697 рублей. Самый маленький средний чек - 667 рублей - оказался у клиентов в возрасте от 21 года до 40 лет.
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