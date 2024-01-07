https://ria.ru/20240107/svyaz-1920016219.html

Мужчины тратят на связь больше, чем женщины, показал опрос

Мужчины тратят на связь больше, чем женщины, показал опрос - РИА Новости, 07.01.2024

Мужчины тратят на связь больше, чем женщины, показал опрос

Мужчины в России тратят на связь и домашний интернет больше, чем женщины, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T09:03

2024-01-07T09:03

2024-01-07T09:03

общество

технологии

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мужчины в России тратят на связь и домашний интернет больше, чем женщины, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости. "Средняя сумма платежа за услуги сотовых операторов в 2023 году у мужчин – 719 рублей, а у женщин заметно ниже – 554 рубля", - говорится в исследовании на основе анализа платежей в мобильном банке. Средний "мужской" чек за домашний интернет оказался также выше – 738 рублей против "женского" в 682 рубля. Выяснилось, что среди оплачивающих интернет через мобильный банк 56% мужчин и 44% - женщин. В платежах за мобильную связь 53% операций приходится на мужчин, 47% - на женщин. Россияне в 2023 году в среднем за домашний интернет платили 713 рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году. А оплата сотовой связи, напротив, снизилась на 2%, до 641 рубля. Аналитики отмечают, что самая высокая средняя плата за домашний интернет в мобильном банке в 2023 году у россиян от 51 года до 60 лет, их средний чек - 765 рублей. На втором месте клиенты в возрасте от 41 года 50 лет со средним чеком 726 рублей. Представители самого молодого поколения - младше 21 года - оплачивают интернет в среднем на сумму 697 рублей. Самый маленький средний чек - 667 рублей - оказался у клиентов в возрасте от 21 года до 40 лет.

https://ria.ru/20231120/internet-1909895277.html

https://ria.ru/20231117/plata-1910082192.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии