https://ria.ru/20240107/svet-1920034764.html
На Украине предупредили о возможных отключениях света в ближайшие дни
На Украине предупредили о возможных отключениях света в ближайшие дни - РИА Новости, 07.01.2024
На Украине предупредили о возможных отключениях света в ближайшие дни
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T11:20
2024-01-07T11:20
2024-01-07T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7853382211abf5e060bab46a10757f43.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов, по его словам, дефицит мощности в пиковые часы потребления электроэнергии неизбежен. "Начиная, скорей всего, с воскресенья (7 января - ред.), будем иметь дефицит мощности (энергосистемы - ред.) от 2ГВт и больше. Мы можем покрыть этот дефицит мощности за счет импорта электроэнергии. Но все равно в пиковые часы на Украине может ощущаться не покрытый дефицит, поэтому не исключено, что могут быть задействованы плановые отключения", - сказал Омельченко в эфире украинского телеканала "Первый". По его мнению, отключения не будут тотальными, "это будут такие выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковых нагрузок". Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240107/pozhar-1920031168.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_04dac724f5c5a3e99c43395a58e97339.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
На Украине предупредили о возможных отключениях света в ближайшие дни
На Украине предупредили о возможных отключениях света из-за морозов
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов, по его словам, дефицит мощности в пиковые часы потребления электроэнергии неизбежен.
"Начиная, скорей всего, с воскресенья (7 января - ред.), будем иметь дефицит мощности (энергосистемы - ред.) от 2ГВт и больше. Мы можем покрыть этот дефицит мощности за счет импорта электроэнергии. Но все равно в пиковые часы на Украине может ощущаться не покрытый дефицит, поэтому не исключено, что могут быть задействованы плановые отключения", - сказал Омельченко в эфире украинского телеканала "Первый".
По его мнению, отключения не будут тотальными, "это будут такие выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковых нагрузок".
Премьер Украины Денис Шмыгаль
неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго
" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что российские войска в боях с ВСУ
не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Николаевской области заявили о пожаре на законсервированной базе отдыха