https://ria.ru/20240107/svet-1920034764.html

На Украине предупредили о возможных отключениях света в ближайшие дни

На Украине предупредили о возможных отключениях света в ближайшие дни - РИА Новости, 07.01.2024

На Украине предупредили о возможных отключениях света в ближайшие дни

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T11:20

2024-01-07T11:20

2024-01-07T11:20

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов, по его словам, дефицит мощности в пиковые часы потребления электроэнергии неизбежен. "Начиная, скорей всего, с воскресенья (7 января - ред.), будем иметь дефицит мощности (энергосистемы - ред.) от 2ГВт и больше. Мы можем покрыть этот дефицит мощности за счет импорта электроэнергии. Но все равно в пиковые часы на Украине может ощущаться не покрытый дефицит, поэтому не исключено, что могут быть задействованы плановые отключения", - сказал Омельченко в эфире украинского телеканала "Первый". По его мнению, отключения не будут тотальными, "это будут такие выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковых нагрузок". Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240107/pozhar-1920031168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина