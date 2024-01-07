Рейтинг@Mail.ru
На Украине предупредили о возможных отключениях света в ближайшие дни - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/svet-1920034764.html
На Украине предупредили о возможных отключениях света в ближайшие дни
На Украине предупредили о возможных отключениях света в ближайшие дни - РИА Новости, 07.01.2024
На Украине предупредили о возможных отключениях света в ближайшие дни
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T11:20
2024-01-07T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7853382211abf5e060bab46a10757f43.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов, по его словам, дефицит мощности в пиковые часы потребления электроэнергии неизбежен. "Начиная, скорей всего, с воскресенья (7 января - ред.), будем иметь дефицит мощности (энергосистемы - ред.) от 2ГВт и больше. Мы можем покрыть этот дефицит мощности за счет импорта электроэнергии. Но все равно в пиковые часы на Украине может ощущаться не покрытый дефицит, поэтому не исключено, что могут быть задействованы плановые отключения", - сказал Омельченко в эфире украинского телеканала "Первый". По его мнению, отключения не будут тотальными, "это будут такие выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковых нагрузок". Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240107/pozhar-1920031168.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_04dac724f5c5a3e99c43395a58e97339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
На Украине предупредили о возможных отключениях света в ближайшие дни

На Украине предупредили о возможных отключениях света из-за морозов

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов, по его словам, дефицит мощности в пиковые часы потребления электроэнергии неизбежен.
"Начиная, скорей всего, с воскресенья (7 января - ред.), будем иметь дефицит мощности (энергосистемы - ред.) от 2ГВт и больше. Мы можем покрыть этот дефицит мощности за счет импорта электроэнергии. Но все равно в пиковые часы на Украине может ощущаться не покрытый дефицит, поэтому не исключено, что могут быть задействованы плановые отключения", - сказал Омельченко в эфире украинского телеканала "Первый".
По его мнению, отключения не будут тотальными, "это будут такие выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковых нагрузок".
Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
В Николаевской области заявили о пожаре на законсервированной базе отдыха
Вчера, 10:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала