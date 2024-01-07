https://ria.ru/20240107/svedeniya-1920072909.html

СМИ: спецпрокурор узнал новые сведения о Трампе в день атаки на Капитолий

СМИ: спецпрокурор узнал новые сведения о Трампе в день атаки на Капитолий - РИА Новости, 07.01.2024

СМИ: спецпрокурор узнал новые сведения о Трампе в день атаки на Капитолий

Команда специального прокурора США Джека Смита раскрыла ранее неразглашенные подробности об отказе экс-президента США Дональда Трампа помочь остановить... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T18:04

2024-01-07T18:04

2024-01-07T18:04

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Команда специального прокурора США Джека Смита раскрыла ранее неразглашенные подробности об отказе экс-президента США Дональда Трампа помочь остановить нападение на Капитолий США 6 января 2021 года, рассказали телеканалу ABC News неназванные источники, знакомые со сведениями, полученными командой Смита. По данным телеканала, команда прокурора узнала многие эксклюзивные подробности того дня от бывшего соратника Трампа Дэна Скавино. "Скавино рассказал следователям Смита, что, поскольку в тот день (6 января 2021 года - ред.) насилие начало нарастать, Трамп просто не был заинтересован в том, чтобы делать больше, чтобы остановить насилие", - рассказали телеканалу источники. Как рассказали телеканалу источники со ссылкой на Скавино, в день нападения на Капитолий Трамп был "не в себе" из-за того, что у него "якобы украли" результаты президентских выборов, но не из-за самого факта атаки на Капитолий. По данным источников, Скавино назвал его поведение "очень тревожным". "Трамп ничего не сделал (чтобы остановить атаку на Капитолий - ред.). ...Временами Трамп просто молча сидел во главе стола, скрестив руки и глядя в телевизор ", - рассказали телеканалу источники со ссылкой на сведения его бывшего соратника. Источник заявили со ссылкой на другого соратника Трампа, Ника Луну, что Трампа в день атаки не волновало, что его вице-президента Майка Пенса потребовалось увести в безопасное место. Согласно источникам, так Трамп показал, что он был "способен причинить вред" одному из своих ближайших союзников. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240107/tramp-1920012373.html

https://ria.ru/20240107/tramp-1920011447.html

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в мире, сша, флорида, нью-джерси, майк пенс, дональд трамп, оон, джо байден