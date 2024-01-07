Город Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России
В Суздале прошла церемония передачи символа новогодней столицы городу Кирову
Дед Мороз в санях на улице Суздаля. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 7 янв - РИА Новости. В Суздале Владимирской области прошла церемония передачи символа новогодней столицы России городу Кирову, трансляция мероприятия велась в социальных сетях.
Суздаль принял эстафету проекта "Новогодняя столица России" от Новосибирска 7 января прошлого года. Праздничная программа стартовала 24 декабря.
В воскресенье мэр Суздаля Алиса Бирюкова передала символ проекта – снежинку - главе администрации Кирова Вячеславу Симакову. Мастера из Гусь-Хрустального изготовили для мероприятия хрустальную снежинку, запечатлев на ней узоры, созданные коньками посетителей катка в городе.
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"Сегодня мы завершаем наш двухнедельный марафон, когда Суздаль принимал гостей, каждый день подтверждая свой статус новогодней столицы… Очень широкая география была наших гостей. И сегодня такой торжественный для нас момент. Мы вступили в год тысячелетнего юбилея города Суздаля… Мы очень рады, что эстафету новогодней столицы передаем нашим друзьям, замечательному историческому городу… город Киров, который в этом году отмечает свое 650-летие", - отметил Бирюкова.
Проект "Новогодняя столица России" реализуется министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие событийного туризма и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны.