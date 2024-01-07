https://ria.ru/20240107/suzdal-1920053309.html

Город Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России

Город Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России - РИА Новости, 07.01.2024

Город Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России

В Суздале Владимирской области прошла церемония передачи символа новогодней столицы России городу Кирову, трансляция мероприятия велась в социальных сетях. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T14:44

2024-01-07T14:44

2024-01-07T14:45

общество

киров

суздаль

россия

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РЯЗАНЬ, 7 янв - РИА Новости. В Суздале Владимирской области прошла церемония передачи символа новогодней столицы России городу Кирову, трансляция мероприятия велась в социальных сетях. Суздаль принял эстафету проекта "Новогодняя столица России" от Новосибирска 7 января прошлого года. Праздничная программа стартовала 24 декабря. В воскресенье мэр Суздаля Алиса Бирюкова передала символ проекта – снежинку - главе администрации Кирова Вячеславу Симакову. Мастера из Гусь-Хрустального изготовили для мероприятия хрустальную снежинку, запечатлев на ней узоры, созданные коньками посетителей катка в городе. "Сегодня мы завершаем наш двухнедельный марафон, когда Суздаль принимал гостей, каждый день подтверждая свой статус новогодней столицы… Очень широкая география была наших гостей. И сегодня такой торжественный для нас момент. Мы вступили в год тысячелетнего юбилея города Суздаля… Мы очень рады, что эстафету новогодней столицы передаем нашим друзьям, замечательному историческому городу… город Киров, который в этом году отмечает свое 650-летие", - отметил Бирюкова. Проект "Новогодняя столица России" реализуется министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие событийного туризма и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны.

https://ria.ru/20231117/suzdal-1910085615.html

https://ria.ru/20240101/vystavka-1919388296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, киров, суздаль, россия