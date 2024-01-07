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Город Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России - РИА Новости, 07.01.2024
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14:44 07.01.2024 (обновлено: 14:45 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/suzdal-1920053309.html
Город Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России
Город Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России - РИА Новости, 07.01.2024
Город Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России
В Суздале Владимирской области прошла церемония передачи символа новогодней столицы России городу Кирову, трансляция мероприятия велась в социальных сетях. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T14:44
2024-01-07T14:45
общество
киров
суздаль
россия
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РЯЗАНЬ, 7 янв - РИА Новости. В Суздале Владимирской области прошла церемония передачи символа новогодней столицы России городу Кирову, трансляция мероприятия велась в социальных сетях. Суздаль принял эстафету проекта "Новогодняя столица России" от Новосибирска 7 января прошлого года. Праздничная программа стартовала 24 декабря. В воскресенье мэр Суздаля Алиса Бирюкова передала символ проекта – снежинку - главе администрации Кирова Вячеславу Симакову. Мастера из Гусь-Хрустального изготовили для мероприятия хрустальную снежинку, запечатлев на ней узоры, созданные коньками посетителей катка в городе. "Сегодня мы завершаем наш двухнедельный марафон, когда Суздаль принимал гостей, каждый день подтверждая свой статус новогодней столицы… Очень широкая география была наших гостей. И сегодня такой торжественный для нас момент. Мы вступили в год тысячелетнего юбилея города Суздаля… Мы очень рады, что эстафету новогодней столицы передаем нашим друзьям, замечательному историческому городу… город Киров, который в этом году отмечает свое 650-летие", - отметил Бирюкова. Проект "Новогодняя столица России" реализуется министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие событийного туризма и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны.
https://ria.ru/20231117/suzdal-1910085615.html
https://ria.ru/20240101/vystavka-1919388296.html
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общество, киров, суздаль, россия
Общество, Киров, Суздаль, Россия
Город Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России

В Суздале прошла церемония передачи символа новогодней столицы городу Кирову

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкДед Мороз в санях на улице Суздаля
Дед Мороз в санях на улице Суздаля - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Дед Мороз в санях на улице Суздаля. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 7 янв - РИА Новости. В Суздале Владимирской области прошла церемония передачи символа новогодней столицы России городу Кирову, трансляция мероприятия велась в социальных сетях.
Суздаль принял эстафету проекта "Новогодняя столица России" от Новосибирска 7 января прошлого года. Праздничная программа стартовала 24 декабря.
Город Суздаль в Владимирской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Новогодняя столица Суздаль ждет более 300 тысяч гостей в праздники
17 ноября 2023, 15:23
В воскресенье мэр Суздаля Алиса Бирюкова передала символ проекта – снежинку - главе администрации Кирова Вячеславу Симакову. Мастера из Гусь-Хрустального изготовили для мероприятия хрустальную снежинку, запечатлев на ней узоры, созданные коньками посетителей катка в городе.
«
"Сегодня мы завершаем наш двухнедельный марафон, когда Суздаль принимал гостей, каждый день подтверждая свой статус новогодней столицы… Очень широкая география была наших гостей. И сегодня такой торжественный для нас момент. Мы вступили в год тысячелетнего юбилея города Суздаля… Мы очень рады, что эстафету новогодней столицы передаем нашим друзьям, замечательному историческому городу… город Киров, который в этом году отмечает свое 650-летие", - отметил Бирюкова.
Проект "Новогодняя столица России" реализуется министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель – развитие событийного туризма и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны.
Выставка Россия. Новогодняя ночь — 2024
Более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке "Россия" на ВДНХ
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ОбществоКировСуздальРоссия
 
 
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