https://ria.ru/20240107/student-1920023846.html
Российский студент в Эдинбурге столкнулся с требованием осуждать Россию
Российский студент в Эдинбурге столкнулся с требованием осуждать Россию - РИА Новости, 07.01.2024
Российский студент в Эдинбурге столкнулся с требованием осуждать Россию
Россиянин Андрей Комаров, обучающийся в Университете Эдинбурга в Шотландии, рассказал РИА Новости, что столкнулся в вузе с негласным правилом, предполагающим... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T09:37
2024-01-07T09:37
2024-01-07T09:38
эдинбург (город)
россия
шотландия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/31/1557443197_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_cf3b9f724fbb174609ca2dbde5914431.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россиянин Андрей Комаров, обучающийся в Университете Эдинбурга в Шотландии, рассказал РИА Новости, что столкнулся в вузе с негласным правилом, предполагающим осуждение в учебных работах действий РФ на Украине. "Я учился на курсе теории международных отношений. Нам задали эссе на тему Украины, и я решил представить в нем российскую точку зрения через призму структурного неореализма. Я пообщался с профессором, который вел курс, и он сказал, что ему понравились мои наброски, он видит, что я патриот своей страны. Но если я хочу хорошую оценку, то писать работу должен иначе", - сказал Комаров. По его словам, преподаватель признал его правоту и выразил уважение его позиции, но хорошую оценку за нее не получить. "С его слов я понял, что это или политика университета, или негласное правило. Ему понравилась моя работа, но он отметил, что она не подходит этому курсу", - добавил студент. Ранее Комаров рассказал РИА Новости, что во время учебы в Университете Эдинбурга в Шотландии столкнулся с травлей после того, как позвал других обучающихся посмотреть парад 9 Мая и отказался осуждать российскую спецоперацию на Украине. Наиболее активную роль в травле студента, выражавшейся в публикациях в интернете, играло украинское сообщество вуза.
https://ria.ru/20240101/ukraina-1919360502.html
эдинбург (город)
россия
шотландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/31/1557443197_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_295e73d49e6f27b30e52f021a39d5f36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эдинбург (город), россия, шотландия, в мире
Эдинбург (город), Россия, Шотландия, В мире
Российский студент в Эдинбурге столкнулся с требованием осуждать Россию
Студент в Эдинбурге столкнулся с требованием осуждать СВО в учебных работах
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россиянин Андрей Комаров, обучающийся в Университете Эдинбурга в Шотландии, рассказал РИА Новости, что столкнулся в вузе с негласным правилом, предполагающим осуждение в учебных работах действий РФ на Украине.
«
"Я учился на курсе теории международных отношений. Нам задали эссе на тему Украины, и я решил представить в нем российскую точку зрения через призму структурного неореализма. Я пообщался с профессором, который вел курс, и он сказал, что ему понравились мои наброски, он видит, что я патриот своей страны. Но если я хочу хорошую оценку, то писать работу должен иначе", - сказал Комаров.
По его словам, преподаватель признал его правоту и выразил уважение его позиции, но хорошую оценку за нее не получить.
"С его слов я понял, что это или политика университета, или негласное правило. Ему понравилась моя работа, но он отметил, что она не подходит этому курсу", - добавил студент.
Ранее Комаров рассказал РИА Новости, что во время учебы в Университете Эдинбурга в Шотландии
столкнулся с травлей после того, как позвал других обучающихся посмотреть парад 9 Мая и отказался осуждать российскую спецоперацию на Украине
. Наиболее активную роль в травле студента, выражавшейся в публикациях в интернете, играло украинское сообщество вуза.
Руками Украины Запад пытается решить свои вопросы, заявил Путин