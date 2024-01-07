https://ria.ru/20240107/student-1920023846.html

Российский студент в Эдинбурге столкнулся с требованием осуждать Россию

Российский студент в Эдинбурге столкнулся с требованием осуждать Россию - РИА Новости, 07.01.2024

Российский студент в Эдинбурге столкнулся с требованием осуждать Россию

Россиянин Андрей Комаров, обучающийся в Университете Эдинбурга в Шотландии, рассказал РИА Новости, что столкнулся в вузе с негласным правилом, предполагающим... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T09:37

2024-01-07T09:37

2024-01-07T09:38

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россиянин Андрей Комаров, обучающийся в Университете Эдинбурга в Шотландии, рассказал РИА Новости, что столкнулся в вузе с негласным правилом, предполагающим осуждение в учебных работах действий РФ на Украине. "Я учился на курсе теории международных отношений. Нам задали эссе на тему Украины, и я решил представить в нем российскую точку зрения через призму структурного неореализма. Я пообщался с профессором, который вел курс, и он сказал, что ему понравились мои наброски, он видит, что я патриот своей страны. Но если я хочу хорошую оценку, то писать работу должен иначе", - сказал Комаров. По его словам, преподаватель признал его правоту и выразил уважение его позиции, но хорошую оценку за нее не получить. "С его слов я понял, что это или политика университета, или негласное правило. Ему понравилась моя работа, но он отметил, что она не подходит этому курсу", - добавил студент. Ранее Комаров рассказал РИА Новости, что во время учебы в Университете Эдинбурга в Шотландии столкнулся с травлей после того, как позвал других обучающихся посмотреть парад 9 Мая и отказался осуждать российскую спецоперацию на Украине. Наиболее активную роль в травле студента, выражавшейся в публикациях в интернете, играло украинское сообщество вуза.

https://ria.ru/20240101/ukraina-1919360502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

эдинбург (город), россия, шотландия, в мире