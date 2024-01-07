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Генштаб КНДР: артиллерийские стрельбы не представляли угрозы Южной Корее - РИА Новости, 07.01.2024
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16:48 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/strelby-1920065687.html
Генштаб КНДР: артиллерийские стрельбы не представляли угрозы Южной Корее
Генштаб КНДР: артиллерийские стрельбы не представляли угрозы Южной Корее - РИА Новости, 07.01.2024
Генштаб КНДР: артиллерийские стрельбы не представляли угрозы Южной Корее
КНДР в воскресенье провела очередные морские артиллерийские стрельбы в рамках регулярных учений, они не были направлены в сторону Южной Кореи и не представляли... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:48
2024-01-07T16:48
в мире
южная корея
сеул
север
корейская народная армия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. КНДР в воскресенье провела очередные морские артиллерийские стрельбы в рамках регулярных учений, они не были направлены в сторону Южной Кореи и не представляли для нее угрозы, говорится в заявлении генерального штаба Корейской народной армии. "Район морских стрельб боевыми снарядами с точки зрения направления (стрельбы) не имел отношения к (выполняющей роль межкорейской границы - ред.) военно-демаркационной линии, и не создавал каких-либо намеренных угроз вражескому государству", - приводит текст заявления северокорейское агентство ЦТАК. В генштабе Корейской народной армии отметили, что учебные стрельбы проводились в рамках регулярной системы боевой подготовки в соответствии с ранее утвержденным планом. В них приняли участие подразделения 4-го армейского корпуса КНА, ответственные за оборону юго-западного побережья республики. Вслед за проведением 6 января обманной операции, имитирующей артиллерийскую стрельбу, в воскресенье силами пяти рот и трех взводов было произведено 88 залпов из 23 орудий береговой артиллерии. Стрельба велась "параллельно морской военно-демаркационной линии в четыре района в восточном направлении". В южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов, в свою очередь, заявили, что северокорейская армия сегодня с 16.00 до 17.10 (10.00 - 11.10 мск) выпустила более 90 артиллерийских снарядов из района к северу от острова Ёнпхёндо. Как отмечает агентство Рёнхап, южнокорейские военные предполагают, что стрельбы проведены с привлечением полевой артиллерии и береговых орудий. Южнокорейские средства наблюдения зафиксировали падение выпущенных снарядов в морской буферной зоне к северу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей с Севером. По данным южнокорейской стороны, накануне армия КНДР также произвела более 60 выстрелов из РСЗО и полевой артиллерии с позиций, расположенных к северо-западу от острова Ёнпхёндо, и часть снарядов упали в морской буферной зоне в Жёлтом море к северу от северной разграничительной линии. В Пхеньяне заявляют, что стрельб артиллерии не проводили, вместо этого был осуществлен подрыв взрывчатки.
https://ria.ru/20240107/zayavlenie-1920059888.html
https://ria.ru/20240106/obstrely-1919936305.html
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в мире, южная корея, сеул, север, корейская народная армия
В мире, Южная Корея, Сеул, Север, Корейская народная армия
Генштаб КНДР: артиллерийские стрельбы не представляли угрозы Южной Корее

Генштаб КНДР: морские артиллерийские стрельбы не представляли угрозы Южной Корее

© РИА Новости / Семен Апасов | Перейти в медиабанкФлаг на корме судна
Флаг на корме судна - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. КНДР в воскресенье провела очередные морские артиллерийские стрельбы в рамках регулярных учений, они не были направлены в сторону Южной Кореи и не представляли для нее угрозы, говорится в заявлении генерального штаба Корейской народной армии.
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"Район морских стрельб боевыми снарядами с точки зрения направления (стрельбы) не имел отношения к (выполняющей роль межкорейской границы - ред.) военно-демаркационной линии, и не создавал каких-либо намеренных угроз вражескому государству", - приводит текст заявления северокорейское агентство ЦТАК.
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Вчера, 15:42
В генштабе Корейской народной армии отметили, что учебные стрельбы проводились в рамках регулярной системы боевой подготовки в соответствии с ранее утвержденным планом. В них приняли участие подразделения 4-го армейского корпуса КНА, ответственные за оборону юго-западного побережья республики.
Вслед за проведением 6 января обманной операции, имитирующей артиллерийскую стрельбу, в воскресенье силами пяти рот и трех взводов было произведено 88 залпов из 23 орудий береговой артиллерии. Стрельба велась "параллельно морской военно-демаркационной линии в четыре района в восточном направлении".
В южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов, в свою очередь, заявили, что северокорейская армия сегодня с 16.00 до 17.10 (10.00 - 11.10 мск) выпустила более 90 артиллерийских снарядов из района к северу от острова Ёнпхёндо.
Как отмечает агентство Рёнхап, южнокорейские военные предполагают, что стрельбы проведены с привлечением полевой артиллерии и береговых орудий. Южнокорейские средства наблюдения зафиксировали падение выпущенных снарядов в морской буферной зоне к северу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей с Севером.
По данным южнокорейской стороны, накануне армия КНДР также произвела более 60 выстрелов из РСЗО и полевой артиллерии с позиций, расположенных к северо-западу от острова Ёнпхёндо, и часть снарядов упали в морской буферной зоне в Жёлтом море к северу от северной разграничительной линии. В Пхеньяне заявляют, что стрельб артиллерии не проводили, вместо этого был осуществлен подрыв взрывчатки.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
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