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Спецоперация, 7 января: Путин встретился с семьями погибших на СВО героев - РИА Новости, 07.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:28 07.01.2024 (обновлено: 21:04 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920078707.html
Спецоперация, 7 января: Путин встретился с семьями погибших на СВО героев
Спецоперация, 7 января: Путин встретился с семьями погибших на СВО героев - РИА Новости, 07.01.2024
Спецоперация, 7 января: Путин встретился с семьями погибших на СВО героев
О встрече Владимира Путина с семьями героев России, погибших на СВО, интервью главы ДНР Дениса Пушилина и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T20:28
2024-01-07T21:04
специальная военная операция на украине
россия
белгород
донецк
владимир путин
денис пушилин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. О встрече Владимира Путина с семьями героев России, погибших на СВО, интервью главы ДНР Дениса Пушилина и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Путин провел встречу с семьями погибших на СВО героевВладимир Путин в канун Рождества встретился с семьями героев России, погибших на СВО. Мероприятие прошло в президентской резиденции в подмосковном Ново-Огарево, впервые о нем официально заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин отметил, что многие мужчины и в Рождество продолжают с оружием в руках отстаивать интересы России. Он поздравил их всех с праздником, а также заявил, что встреча с родственниками солдат должна послужить сигналом, чтобы чиновники всех уровней всегда были рядом с ними. Президент пояснил, что "жизнь сложна и многообразна", поэтому зачастую возникает необходимость в поддержке со стороны. Среди других тем, которые президент обсуждал с семьями военных, — статус священников в армии. Путин обещал обсудить данный вопрос с патриархом, но пояснил, что тут есть нюанс — в России церковь отделена от государства и хочет оставаться таковой и далее, при этом "как только батюшка становится частью военного механизма", возникают "другие правоотношения". Отличия от противникаГлава ДНР Денис Пушилин дал интервью РИА Новости, в котором заявил о главном отличии российских Вооруженных сил от ВСУ. По его словам, российская армия хоть и работает по противнику "очень жестко", но только по военным объектам, а не по "мамочкам с детьми в городах".Он подчеркнул, что ударами ВСУ по Белгороду и Донецку противник перешел грани, но поступать так же, как они, означает "потерять смысл". По словам Пушилина, у жителей ДНР, подвергавшихся обстрелам на протяжении почти десяти лет с 2014 года, "как ни у кого другого" есть моральное право "работать наотмашь", но в этом случае встанет вопрос: чем мы лучше нашего противника? Глава региона отметил, что потеря человечности во время боевых действий может обернуться "гораздо более серьезными" последствиями для России. Ход спецоперацииЗа минувшие сутки российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, нанеся поражение бригадам территориальной обороны. Ракетные войска и артиллерия поразили склад боеприпасов в районе населенного пункта Коблево в Николаевской области. Системы ПВО сбили два самолета Воздушных сил Украины — штурмовик Су-25 и истребитель Су-27. Кроме того, за сутки было перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун". Совокупные потери противника на всех участках фронта за сутки составили около 610 военнослужащих, 12 танков и других бронемашин, 11 артиллерийских орудий, 49 военных автомобилей и 38 дронов.
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Путин на встрече с семьями героев, погибших в ходе СВО
Путин на встрече с семьями героев, погибших в ходе СВО
2024-01-07T20:28
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Пушилин об ответе на удары ВСУ по Белгороду и Донецку
Полный ответ Пушилина на вопрос РИА Новости об ответе за удары ВСУ по Белгороду и Донецку
2024-01-07T20:28
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Больница в Донецке после удара ВСУ в канун Рождества
Больница в Донецке после удара ВСУ в канун Рождества
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россия, белгород, донецк, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, су-25, су-27
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгород, Донецк, Владимир Путин, Денис Пушилин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Су-25, Су-27
Спецоперация, 7 января: Путин встретился с семьями погибших на СВО героев

Спецоперация, 7 января: встреча Путина с семьями погибших в ходе СВО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с семьями героев, погибших в ходе СВО
Президент РФ В. Путин встретился с семьями героев, погибших в ходе СВО
© POOL
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Президент РФ В. Путин встретился с семьями героев, погибших в ходе СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. О встрече Владимира Путина с семьями героев России, погибших на СВО, интервью главы ДНР Дениса Пушилина и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Путин провел встречу с семьями погибших на СВО героев

Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями героев России, погибших на СВО. Мероприятие прошло в президентской резиденции в подмосковном Ново-Огарево, впервые о нем официально заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин отметил, что многие мужчины и в Рождество продолжают с оружием в руках отстаивать интересы России. Он поздравил их всех с праздником, а также заявил, что встреча с родственниками солдат должна послужить сигналом, чтобы чиновники всех уровней всегда были рядом с ними.
Президент пояснил, что "жизнь сложна и многообразна", поэтому зачастую возникает необходимость в поддержке со стороны.
Среди других тем, которые президент обсуждал с семьями военных, — статус священников в армии. Путин обещал обсудить данный вопрос с патриархом, но пояснил, что тут есть нюанс — в России церковь отделена от государства и хочет оставаться таковой и далее, при этом "как только батюшка становится частью военного механизма", возникают "другие правоотношения".

Отличия от противника

Глава ДНР Денис Пушилин дал интервью РИА Новости, в котором заявил о главном отличии российских Вооруженных сил от ВСУ. По его словам, российская армия хоть и работает по противнику "очень жестко", но только по военным объектам, а не по "мамочкам с детьми в городах".
Он подчеркнул, что ударами ВСУ по Белгороду и Донецку противник перешел грани, но поступать так же, как они, означает "потерять смысл".
По словам Пушилина, у жителей ДНР, подвергавшихся обстрелам на протяжении почти десяти лет с 2014 года, "как ни у кого другого" есть моральное право "работать наотмашь", но в этом случае встанет вопрос: чем мы лучше нашего противника?
Глава региона отметил, что потеря человечности во время боевых действий может обернуться "гораздо более серьезными" последствиями для России.

Ход спецоперации

За минувшие сутки российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, нанеся поражение бригадам территориальной обороны.
Ракетные войска и артиллерия поразили склад боеприпасов в районе населенного пункта Коблево в Николаевской области.
Системы ПВО сбили два самолета Воздушных сил Украины — штурмовик Су-25 и истребитель Су-27. Кроме того, за сутки было перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун".
Совокупные потери противника на всех участках фронта за сутки составили около 610 военнослужащих, 12 танков и других бронемашин, 11 артиллерийских орудий, 49 военных автомобилей и 38 дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородДонецкВладимир ПутинДенис ПушилинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСу-25Су-27
 
 
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