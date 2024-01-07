https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920045560.html
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Николаевской области
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 07.01.2024
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Николаевской области
Вооружённые силы РФ поразили склад боеприпасов ВСУ в Николаевской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:28
2024-01-07T13:28
2024-01-07T14:12
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вооружённые силы РФ поразили склад боеприпасов ВСУ в Николаевской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад боеприпасов в районе населенного пункта Коблево Николаевской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240107/porazheniya-1920045177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Николаевской области
Минобороны: ВС России нанесли огневое поражение по складу ВСУ в районе Коблево