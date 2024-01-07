https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920045560.html

Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Николаевской области

Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 07.01.2024

Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Николаевской области

Вооружённые силы РФ поразили склад боеприпасов ВСУ в Николаевской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:28

2024-01-07T13:28

2024-01-07T14:12

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

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николаевская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вооружённые силы РФ поразили склад боеприпасов ВСУ в Николаевской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад боеприпасов в районе населенного пункта Коблево Николаевской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240107/porazheniya-1920045177.html

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Дарья Буймова

украина, вооруженные силы рф, безопасность, россия, николаевская область, вооруженные силы украины