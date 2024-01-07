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ВСУ потеряли до 40 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 07.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 07.01.2024 (обновлено: 13:26 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920045407.html
ВСУ потеряли до 40 военных на Запорожском направлении
ВСУ потеряли до 40 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 07.01.2024
ВСУ потеряли до 40 военных на Запорожском направлении
Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение живой силе шести украинских бригад, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:25
2024-01-07T13:26
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
украина
пятихатки
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение живой силе шести украинских бригад, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 3-й, 14-й бригад оперативного назначения нацгвардии Украины, 68-й егерской, 65-й, 118-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, в районах населенных пунктов Пятихатки, Вербовое, Работино, Новопрокоповка и Каменское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240107/porazheniya-1920045177.html
россия
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, украина, пятихатки
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Пятихатки
ВСУ потеряли до 40 военных на Запорожском направлении

Минобороны: на Запорожском направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в Запорожской области
Военнослужащие РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
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Военнослужащие РФ в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение живой силе шести украинских бригад, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 3-й, 14-й бригад оперативного назначения нацгвардии Украины, 68-й егерской, 65-й, 118-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, в районах населенных пунктов Пятихатки, Вербовое, Работино, Новопрокоповка и Каменское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.
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