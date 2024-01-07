https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920045407.html

ВСУ потеряли до 40 военных на Запорожском направлении

ВСУ потеряли до 40 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 07.01.2024

ВСУ потеряли до 40 военных на Запорожском направлении

Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение живой силе шести украинских бригад, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:25

2024-01-07T13:25

2024-01-07T13:26

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

украина

пятихатки

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение живой силе шести украинских бригад, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 3-й, 14-й бригад оперативного назначения нацгвардии Украины, 68-й егерской, 65-й, 118-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, в районах населенных пунктов Пятихатки, Вербовое, Работино, Новопрокоповка и Каменское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240107/porazheniya-1920045177.html

россия

запорожская область

украина

пятихатки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, украина, пятихатки