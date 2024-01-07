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Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.01.2024
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13:20 07.01.2024 (обновлено: 14:10 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920044703.html
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.01.2024
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:20
2024-01-07T14:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
харьковская область
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики&quot;, — уточнили в ведомстве.Кроме того, бойцы поразили личный состав двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кисловка и Меловое в Харьковской области."Уничтожены свыше 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля", — отметили в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии поразили бойцов и технику двух украинских бригад в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, а также четыре автомобиля.На Донецком направлении подразделения Южной группировки поразили бойцов и технику девяти украинских бригад в районах Богдановки, Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР.Общие потери ВСУ на этом направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, а также 20 автомобилей.
https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920045560.html
https://ria.ru/20240107/porazheniya-1920045177.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Харьковская область
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС России боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, бойцы поразили личный состав двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кисловка и Меловое в Харьковской области.
"Уничтожены свыше 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля", — отметили в министерстве.
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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии поразили бойцов и технику двух украинских бригад в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.
ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, а также четыре автомобиля.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки поразили бойцов и технику девяти украинских бригад в районах Богдановки, Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР.
Общие потери ВСУ на этом направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, а также 20 автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаХарьковская область
 
 
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