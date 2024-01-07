https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920044703.html

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.01.2024

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:20

2024-01-07T13:20

2024-01-07T14:10

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Кроме того, бойцы поразили личный состав двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кисловка и Меловое в Харьковской области."Уничтожены свыше 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля", — отметили в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии поразили бойцов и технику двух украинских бригад в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, а также четыре автомобиля.На Донецком направлении подразделения Южной группировки поразили бойцов и технику девяти украинских бригад в районах Богдановки, Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР.Общие потери ВСУ на этом направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, а также 20 автомобилей.

https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920045560.html

https://ria.ru/20240107/porazheniya-1920045177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область