https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920009571.html
Пушилин объяснил, почему Россия наносит удары только по военным объектам
Пушилин объяснил, почему Россия наносит удары только по военным объектам - РИА Новости, 07.01.2024
Пушилин объяснил, почему Россия наносит удары только по военным объектам
Глава ДНР Денис Пушилин объяснил РИА Новости, почему Россия бьет только по военным объектам на Украине в отличие от Киева, который нанес удар по "мамочкам с... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T05:34
2024-01-07T05:34
2024-01-07T05:41
россия
специальная военная операция на украине
украина
киев
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8a1a1e016c360a25a5f06f14060fb66.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин объяснил РИА Новости, почему Россия бьет только по военным объектам на Украине в отличие от Киева, который нанес удар по "мамочкам с колясками" в Белгороде и Донецке: мы - другие, потерять человечность нельзя, надо оставаться людьми."У нас как ни у кого других с 2014 года есть какое-то моральное право поступить эмоционально и работать наотмашь, но мы не такие. И в этом наше отличие. Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся?" - риторически спросил он.По мнению Пушилина, вся Россия сплотилась вокруг решения президента об СВО именно потому, что люди видят, что Россия действует по справедливости, поступает правильно."Мы себе никогда не простим, если на какой-то короткой там дистанции мы сможем победить, используя ковровую бомбардировки, обстрелы гражданского населения", - считает собеседник агентства."Сжимая зубы, теряя близких - мы это проходим с 2014 года, но это не заставило нас перестать быть людьми. Потерять человечность здесь может обернуться гораздо более серьезными последствиями для нашей страны. Именно об этом говорит наш президент - оставаться людьми", - подчеркнул глава ДНР.
https://ria.ru/20240105/spetsoperatsiya-1919815950.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c7619d26a210f2e89c02c6966b7cb1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, денис пушилин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Денис Пушилин
Пушилин объяснил, почему Россия наносит удары только по военным объектам
Пушилин: Россия бьет лишь по военным целям, так как нельзя терять человечность
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин объяснил РИА Новости, почему Россия бьет только по военным объектам на Украине в отличие от Киева, который нанес удар по "мамочкам с колясками" в Белгороде и Донецке: мы - другие, потерять человечность нельзя, надо оставаться людьми.
«
"У нас как ни у кого других с 2014 года есть какое-то моральное право поступить эмоционально и работать наотмашь, но мы не такие. И в этом наше отличие. Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся?" - риторически спросил он.
По мнению Пушилина, вся Россия сплотилась вокруг решения президента об СВО именно потому, что люди видят, что Россия действует по справедливости, поступает правильно.
"Мы себе никогда не простим, если на какой-то короткой там дистанции мы сможем победить, используя ковровую бомбардировки, обстрелы гражданского населения", - считает собеседник агентства.
"Сжимая зубы, теряя близких - мы это проходим с 2014 года, но это не заставило нас перестать быть людьми. Потерять человечность здесь может обернуться гораздо более серьезными последствиями для нашей страны. Именно об этом говорит наш президент - оставаться людьми", - подчеркнул глава ДНР
.
Российские военные нанесли 41 удар по военным объектам на Украине