https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920009571.html

Пушилин объяснил, почему Россия наносит удары только по военным объектам

Пушилин объяснил, почему Россия наносит удары только по военным объектам - РИА Новости, 07.01.2024

Пушилин объяснил, почему Россия наносит удары только по военным объектам

Глава ДНР Денис Пушилин объяснил РИА Новости, почему Россия бьет только по военным объектам на Украине в отличие от Киева, который нанес удар по "мамочкам с... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T05:34

2024-01-07T05:34

2024-01-07T05:41

россия

специальная военная операция на украине

украина

киев

денис пушилин

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин объяснил РИА Новости, почему Россия бьет только по военным объектам на Украине в отличие от Киева, который нанес удар по "мамочкам с колясками" в Белгороде и Донецке: мы - другие, потерять человечность нельзя, надо оставаться людьми."У нас как ни у кого других с 2014 года есть какое-то моральное право поступить эмоционально и работать наотмашь, но мы не такие. И в этом наше отличие. Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся?" - риторически спросил он.По мнению Пушилина, вся Россия сплотилась вокруг решения президента об СВО именно потому, что люди видят, что Россия действует по справедливости, поступает правильно."Мы себе никогда не простим, если на какой-то короткой там дистанции мы сможем победить, используя ковровую бомбардировки, обстрелы гражданского населения", - считает собеседник агентства."Сжимая зубы, теряя близких - мы это проходим с 2014 года, но это не заставило нас перестать быть людьми. Потерять человечность здесь может обернуться гораздо более серьезными последствиями для нашей страны. Именно об этом говорит наш президент - оставаться людьми", - подчеркнул глава ДНР.

https://ria.ru/20240105/spetsoperatsiya-1919815950.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, денис пушилин