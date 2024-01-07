https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920008565.html

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 07.01.2024

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T05:03

2024-01-07T05:03

2024-01-07T09:58

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. "В полосе обороны группировки мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой", — уточнил он.По словам Зыбинского, в результате слаженных действий российских войск противнику пришлось отойти в юго-западном направлении. Потери ВСУ превысили 80 человек.Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы группировки войск "Запад" поразили на Купянском направлении опорные пункты украинских солдат возле Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального.

https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919935200.html

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2024

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вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины