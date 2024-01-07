Рейтинг@Mail.ru
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 07.01.2024 (обновлено: 09:58 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920008565.html
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 07.01.2024
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T05:03
2024-01-07T09:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_ab5a6e68c7a6f8aff576677d1b0f4055.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. &quot;В полосе обороны группировки мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой&quot;, — уточнил он.По словам Зыбинского, в результате слаженных действий российских войск противнику пришлось отойти в юго-западном направлении. Потери ВСУ превысили 80 человек.Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы группировки войск "Запад" поразили на Купянском направлении опорные пункты украинских солдат возле Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального.
https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919935200.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_8ac9a0cc2f12ce9c6fb5348a4a25f34e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Российские военные на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«

"В полосе обороны группировки мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой", — уточнил он.

По словам Зыбинского, в результате слаженных действий российских войск противнику пришлось отойти в юго-западном направлении. Потери ВСУ превысили 80 человек.
Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы группировки войск "Запад" поразили на Купянском направлении опорные пункты украинских солдат возле Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального.
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в ДНР
6 января, 13:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала