https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920008565.html
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 07.01.2024
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T05:03
2024-01-07T05:03
2024-01-07T09:58
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. "В полосе обороны группировки мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой", — уточнил он.По словам Зыбинского, в результате слаженных действий российских войск противнику пришлось отойти в юго-западном направлении. Потери ВСУ превысили 80 человек.Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы группировки войск "Запад" поразили на Купянском направлении опорные пункты украинских солдат возле Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального.
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вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
Российские военные на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«
"В полосе обороны группировки мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой", — уточнил он.
По словам Зыбинского, в результате слаженных действий российских войск противнику пришлось отойти в юго-западном направлении. Потери ВСУ превысили 80 человек.
Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы группировки войск "Запад" поразили на Купянском направлении опорные пункты украинских солдат возле Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального.
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