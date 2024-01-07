https://ria.ru/20240107/soldaty-1920008389.html
"Кончают с собой": солдаты ВСУ отказались воевать в Крынках
"Кончают с собой": солдаты ВСУ отказались воевать в Крынках - РИА Новости, 07.01.2024
"Кончают с собой": солдаты ВСУ отказались воевать в Крынках
В каждой роте ВСУ есть нежелающие отправляться в бой за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра, некоторые из них кончают жизнь самоубийством, об этом... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T04:43
2024-01-07T04:43
2024-01-07T06:29
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В каждой роте ВСУ есть нежелающие отправляться в бой за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра, некоторые из них кончают жизнь самоубийством, об этом изданию "Страна.ua" рассказали на условиях анонимности несколько украинских офицеров."Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте. С отказниками работают <…>. Но есть и совсем жесткие отказники — доходит порой до суицида", — заявил один из собеседников издания.По их словам, многие солдаты не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм. Целесообразность этой задачи, пожаловались они, "является загадкой" не только для солдат, но и для офицеров, среди которых также есть те, которые по разным причинам не отправляются на передовую."Кстати, среди офицеров тоже много отказников. Но в отличие от солдат, это особо не видно – многие офицеры-отказники находят множество причин не отправляться на "ноль" (линию соприкосновения. — Прим. ред.)" — утверждает один из военнослужащих.Офицеры отметили, что на данный момент в Крынках уже негде спрятаться, в небе большое количество российских дронов, все пространство просматривается, и как только появляются солдаты ВСУ, по ним начинает работать артиллерия."У россиян гораздо больше дронов, в том числе FPV: в соотношении один наш к пяти–семи их. Также у них гораздо больше боеприпасов к обычной артиллерии, которая просто равняет Крынки с землей. И еще больше солдат – соотношение 1/3. Их солдаты не бегут, не сдаются в плен", — пожаловался один из собеседников.Как рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
https://ria.ru/20240107/zelenskiy-1920005124.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Кончают с собой": солдаты ВСУ отказались воевать в Крынках
Офицеры ВСУ заявили об отказе бойцов воевать в Крынках у Днепра
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В каждой роте ВСУ есть нежелающие отправляться в бой за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра, некоторые из них кончают жизнь самоубийством, об этом изданию "Страна.ua" рассказали на условиях анонимности несколько украинских офицеров.
"Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте. С отказниками работают <…>. Но есть и совсем жесткие отказники — доходит порой до суицида", — заявил один из собеседников издания.
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По их словам, многие солдаты не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм. Целесообразность этой задачи, пожаловались они, "является загадкой" не только для солдат, но и для офицеров, среди которых также есть те, которые по разным причинам не отправляются на передовую.
"Кстати, среди офицеров тоже много отказников. Но в отличие от солдат, это особо не видно – многие офицеры-отказники находят множество причин не отправляться на "ноль" (линию соприкосновения. — Прим. ред.)" — утверждает один из военнослужащих.
Офицеры отметили, что на данный момент в Крынках уже негде спрятаться, в небе большое количество российских дронов, все пространство просматривается, и как только появляются солдаты ВСУ, по ним начинает работать артиллерия.
«
"У россиян гораздо больше дронов, в том числе FPV: в соотношении один наш к пяти–семи их. Также у них гораздо больше боеприпасов к обычной артиллерии, которая просто равняет Крынки с землей. И еще больше солдат – соотношение 1/3. Их солдаты не бегут, не сдаются в плен", — пожаловался один из собеседников.
Как рассказал президент России Владимир Путин
, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ
заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
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