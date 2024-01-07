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Конгресс США достиг соглашения по финансированию работы правительства - РИА Новости, 08.01.2024
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23:41 07.01.2024 (обновлено: 01:00 08.01.2024)
https://ria.ru/20240107/soglashenie-1920096364.html
Конгресс США достиг соглашения по финансированию работы правительства
Конгресс США достиг соглашения по финансированию работы правительства - РИА Новости, 08.01.2024
Конгресс США достиг соглашения по финансированию работы правительства
Конгресс согласовал финансирование правительства, предотвратив таким образом шатдаун, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-07T23:41
2024-01-08T01:00
сша
джо байден
конгресс сша
в мире
шатдаун
майк джонсон
киев
украина
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Конгресс согласовал финансирование правительства, предотвратив таким образом шатдаун, заявил президент США Джо Байден.&quot;Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов&quot;, — говорится в сообщении, распространенном Белым домом.Глава государства при этом поблагодарил лидера демократов в верхней палате американского конгресса Чака Шумера и лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса. Байден добавил, что теперь дело за республиканцами в конгрессе — "пришло время им действовать".Позднее спикер палаты представителей Макс Джонсон уточнил, что общий бюджет правительства на 2024 год согласовали на уровне 1,59 триллиона долларов, из них 886 миллиардов пойдут на оборону.Как сообщали ведущие американские СМИ, шансы на приостановку работы правительства США после 20 января были весьма высоки. В частности, недавно спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал больше не давать ход законопроектам о временном финансировании. Таким образом, первыми в случае шатдауна приостановили бы работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства при отсутствии постоянного бюджета прекратила бы функционировать с 3 февраля.Это не первый подобный случай в США за последнее время. В октябре запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву чуть не вызвал шатдаун в правительстве. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Украины.В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Украины.
https://ria.ru/20231206/pomosch-1914234386.html
https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900806109.html
https://ria.ru/20230929/ekonomika-1899307948.html
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сша, джо байден, конгресс сша, в мире, шатдаун, майк джонсон, киев, украина, чак шумер
США, Джо Байден, Конгресс США, В мире, шатдаун, Майк Джонсон, Киев, Украина, Чак Шумер
Конгресс США достиг соглашения по финансированию работы правительства

Байден: конгресс США достиг соглашения для предотвращения шатдауна

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Конгресс согласовал финансирование правительства, предотвратив таким образом шатдаун, заявил президент США Джо Байден.
«

"Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов", — говорится в сообщении, распространенном Белым домом.

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Глава государства при этом поблагодарил лидера демократов в верхней палате американского конгресса Чака Шумера и лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса. Байден добавил, что теперь дело за республиканцами в конгрессе — "пришло время им действовать".
Позднее спикер палаты представителей Макс Джонсон уточнил, что общий бюджет правительства на 2024 год согласовали на уровне 1,59 триллиона долларов, из них 886 миллиардов пойдут на оборону.
Как сообщали ведущие американские СМИ, шансы на приостановку работы правительства США после 20 января были весьма высоки. В частности, недавно спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал больше не давать ход законопроектам о временном финансировании. Таким образом, первыми в случае шатдауна приостановили бы работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства при отсутствии постоянного бюджета прекратила бы функционировать с 3 февраля.
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Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.

Это не первый подобный случай в США за последнее время. В октябре запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву чуть не вызвал шатдаун в правительстве. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Украины.
В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Украины.
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