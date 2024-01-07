https://ria.ru/20240107/soglashenie-1920096364.html

Конгресс США достиг соглашения по финансированию работы правительства

Конгресс США достиг соглашения по финансированию работы правительства - РИА Новости, 08.01.2024

Конгресс США достиг соглашения по финансированию работы правительства

Конгресс согласовал финансирование правительства, предотвратив таким образом шатдаун, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-07T23:41

2024-01-07T23:41

2024-01-08T01:00

сша

джо байден

конгресс сша

в мире

шатдаун

майк джонсон

киев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_c4f1a1e6c34ed3172bdadc36177a3491.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Конгресс согласовал финансирование правительства, предотвратив таким образом шатдаун, заявил президент США Джо Байден."Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов", — говорится в сообщении, распространенном Белым домом.Глава государства при этом поблагодарил лидера демократов в верхней палате американского конгресса Чака Шумера и лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса. Байден добавил, что теперь дело за республиканцами в конгрессе — "пришло время им действовать".Позднее спикер палаты представителей Макс Джонсон уточнил, что общий бюджет правительства на 2024 год согласовали на уровне 1,59 триллиона долларов, из них 886 миллиардов пойдут на оборону.Как сообщали ведущие американские СМИ, шансы на приостановку работы правительства США после 20 января были весьма высоки. В частности, недавно спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал больше не давать ход законопроектам о временном финансировании. Таким образом, первыми в случае шатдауна приостановили бы работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства при отсутствии постоянного бюджета прекратила бы функционировать с 3 февраля.Это не первый подобный случай в США за последнее время. В октябре запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву чуть не вызвал шатдаун в правительстве. Причиной тому стал отказ конгрессменов-республиканцев одобрить бюджет, включавший средства для Украины.В итоге был принят временный бюджет без пункта о поддержке Киева. При этом спикер палаты представителей Кевин Маккарти лишился поста, поскольку несколько республиканцев посчитали, что он заключил тайную сделку с администрацией Байдена о средствах для Украины.

https://ria.ru/20231206/pomosch-1914234386.html

https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900806109.html

https://ria.ru/20230929/ekonomika-1899307948.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, джо байден, конгресс сша, в мире, шатдаун, майк джонсон, киев, украина, чак шумер