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Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов для помощи Украине - РИА Новости, 07.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/sistemy-1920057339.html
Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов для помощи Украине
Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов для помощи Украине - РИА Новости, 07.01.2024
Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов для помощи Украине
Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов (5,3 миллиарда иен) для предоставления Украине систем для выявления беспилотников, заявила глава МИД Японии Ёко... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:21
2024-01-07T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ёко камикава
нато
япония
россия
сергей лавров
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ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов (5,3 миллиарда иен) для предоставления Украине систем для выявления беспилотников, заявила глава МИД Японии Ёко Камикава. Это объявление она сделала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, куда Камикава приехала утром в воскресенье. МИД Японии ранее сообщил, что министр в воскресенье обсудит в Киеве вопросы поддержки Украины, совместную с Украиной конференцию по восстановлению, пути достижения справедливого и продолжительного мира, а также примет участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме. Агентство Киодо сообщает, что позже могут пройти переговоры Камикавы с Владимиром Зеленским и украинским премьером Денисом Шмыгалем, в ходе которых министр глава МИД Японии "на фоне усталости от помощи мирового сообщества подчеркнет позицию Японии по продолжению поддержки Украины". Это ее первый визит на Украину с сентября 2023 года, когда она заняла пост главы МИД. В марте прошлого года Украину посетил премьер-министр Фумио Кисида, в сентябре - глава МИД на тот момент Ёсимаса Хаяси. О поездке Камикавы заранее объявлялось, но речь шла о посещении Польши и других европейских стран в ходе международного турне. Без объявления визита Камикава приехала оттуда на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240107/daniya-1920043693.html
https://ria.ru/20240107/krakh-1920040188.html
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в мире, украина, ёко камикава, нато, япония, россия, сергей лавров, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ёко Камикава, НАТО, Япония, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба
Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов для помощи Украине

Япония выделит 37 миллионов долларов на передачу Украине противодронных систем

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Япония внесет в фонд НАТО 37 миллионов долларов (5,3 миллиарда иен) для предоставления Украине систем для выявления беспилотников, заявила глава МИД Японии Ёко Камикава.
Это объявление она сделала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, куда Камикава приехала утром в воскресенье.
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МИД Японии ранее сообщил, что министр в воскресенье обсудит в Киеве вопросы поддержки Украины, совместную с Украиной конференцию по восстановлению, пути достижения справедливого и продолжительного мира, а также примет участие в церемонии передачи Украине крупногабаритного энергетического оборудования для подготовки к зиме.
Агентство Киодо сообщает, что позже могут пройти переговоры Камикавы с Владимиром Зеленским и украинским премьером Денисом Шмыгалем, в ходе которых министр глава МИД Японии "на фоне усталости от помощи мирового сообщества подчеркнет позицию Японии по продолжению поддержки Украины".
Это ее первый визит на Украину с сентября 2023 года, когда она заняла пост главы МИД. В марте прошлого года Украину посетил премьер-министр Фумио Кисида, в сентябре - глава МИД на тот момент Ёсимаса Хаяси.
О поездке Камикавы заранее объявлялось, но речь шла о посещении Польши и других европейских стран в ходе международного турне. Без объявления визита Камикава приехала оттуда на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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