https://ria.ru/20240107/shok-1920063113.html

"Будет шоком". На Украине обратились к Зеленскому из-за катастрофы в ВСУ

"Будет шоком". На Украине обратились к Зеленскому из-за катастрофы в ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024

"Будет шоком". На Украине обратились к Зеленскому из-за катастрофы в ВСУ

ВСУ потеряли с начала конфликта 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными, обнародование этой информации будет шоком для населения, заявил бывший генеральный... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-07T16:27

2024-01-07T16:27

2024-01-08T00:13

украина

владимир зеленский

юрий луценко

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. ВСУ потеряли с начала конфликта 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными, обнародование этой информации будет шоком для населения, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в эфире YouTube-канала "Прямой"."Считаю, что они должны назвать количество погибших украинцев. Я знаю, что они этого не хотят и это будет воспринято тяжело. <…> Да, это будет шоком", — сказал он.По словам Луценко, в месяц Киев теряет несколько десятков тысяч бойцов, именно поэтому украинские военные и предложили мобилизовать полмиллиона человек."Нужно честно сказать, 500 тысяч (потерь. — Прим. ред.), о которых сейчас говорят, если поделить на месяцы — это по 30 тысяч в месяц, и тогда мы приблизительно поймем, что происходит на фронте, это с убитыми и тяжелоранеными", — подчеркнул он.Экс-глава МВД также выразил мнение, что президент Владимир Зеленский, главком ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров обязаны раскрыть населению эти сведения. Так, по его мнению, получится снять все вопросы о необходимости мобилизации. Луценко также раскритиковал информационную политику на национальном телемарафоне, которая, как он отметил, была направлена на сокрытие и искажение фактов и "убаюкивала население, что угрозы нет".Ранее Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусматриваются ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении состоится 10-12 января.

https://ria.ru/20240107/vsu-1920048548.html

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украина, владимир зеленский, юрий луценко, вооруженные силы украины, политика