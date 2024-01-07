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Во Франции 8 января закроют шестнадцать школ из-за наводнений - РИА Новости, 07.01.2024
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21:21 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/shkoly-1920088693.html
Во Франции 8 января закроют шестнадцать школ из-за наводнений
Во Франции 8 января закроют шестнадцать школ из-за наводнений - РИА Новости, 07.01.2024
Во Франции 8 января закроют шестнадцать школ из-за наводнений
Власти французского департамента Па-де-Кале, сильно пострадавшего от наводнений, приняли решение не возобновлять работу 16 школьных учреждений в понедельник... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T21:21
2024-01-07T21:21
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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Власти французского департамента Па-де-Кале, сильно пострадавшего от наводнений, приняли решение не возобновлять работу 16 школьных учреждений в понедельник после рождественских каникул, сообщает префектура департамента. "По результатам оценки, проведенной национальными органами образования, 16 школьных учреждений, пострадавших от наводнений..., не смогут принять учеников в удовлетворительных условиях в понедельник 8 января 2024 года", – сказано пресс-релизе, опубликованном на сайте префектуры. Отмечается, что будут реализованы меры для непрерывности обучения учащихся каждого из затронутых учебных заведений, как введение дистанционного обучения или проведение занятий в муниципальных залах коммун или других школах. По последним данным префектуры, в департаменте 195 коммун и 2084 домов пострадали из-за наводнений, из-за которого были вынужденно эвакуированы 743 человека. Ранее сообщалось, что более 10 тысяч жителей севера Франции оставались без электричества из-за сильных наводнений в регионе, вызванных обильными дождями. Больше всех пострадал от непогоды департамент Па-де-Кале, где без света оставались 8,5 тысячи человек. Служба гражданской безопасности Франции сообщила в воскресенье о начале откачки воды собственными средствами и с помощью насосов, поставленных Нидерландами, Словакией и Чехией, что позволяет суммарно откачивать 63 480 кубометров воды в час.
https://ria.ru/20240107/navodnenie-1920064944.html
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в мире, франция, нидерланды, словакия
В мире, Франция, Нидерланды, Словакия
Во Франции 8 января закроют шестнадцать школ из-за наводнений

Во французском Па-де-Кале 8 января закроют шестнадцать школ из-за наводнений

© Фото : Sécurité Civile/XСотрудники Пожарной части на одной из затопленных улиц в департаменте Па-де-Кале во Франции
Сотрудники Пожарной части на одной из затопленных улиц в департаменте Па-де-Кале во Франции - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Фото : Sécurité Civile/X
Сотрудники Пожарной части на одной из затопленных улиц в департаменте Па-де-Кале во Франции
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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Власти французского департамента Па-де-Кале, сильно пострадавшего от наводнений, приняли решение не возобновлять работу 16 школьных учреждений в понедельник после рождественских каникул, сообщает префектура департамента.
«
"По результатам оценки, проведенной национальными органами образования, 16 школьных учреждений, пострадавших от наводнений..., не смогут принять учеников в удовлетворительных условиях в понедельник 8 января 2024 года", – сказано пресс-релизе, опубликованном на сайте префектуры.
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Отмечается, что будут реализованы меры для непрерывности обучения учащихся каждого из затронутых учебных заведений, как введение дистанционного обучения или проведение занятий в муниципальных залах коммун или других школах.
По последним данным префектуры, в департаменте 195 коммун и 2084 домов пострадали из-за наводнений, из-за которого были вынужденно эвакуированы 743 человека.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч жителей севера Франции оставались без электричества из-за сильных наводнений в регионе, вызванных обильными дождями. Больше всех пострадал от непогоды департамент Па-де-Кале, где без света оставались 8,5 тысячи человек. Служба гражданской безопасности Франции сообщила в воскресенье о начале откачки воды собственными средствами и с помощью насосов, поставленных Нидерландами, Словакией и Чехией, что позволяет суммарно откачивать 63 480 кубометров воды в час.
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