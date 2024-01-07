Во Франции 8 января закроют шестнадцать школ из-за наводнений
Во французском Па-де-Кале 8 января закроют шестнадцать школ из-за наводнений
© Фото : Sécurité Civile/XСотрудники Пожарной части на одной из затопленных улиц в департаменте Па-де-Кале во Франции
Сотрудники Пожарной части на одной из затопленных улиц в департаменте Па-де-Кале во Франции
ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Власти французского департамента Па-де-Кале, сильно пострадавшего от наводнений, приняли решение не возобновлять работу 16 школьных учреждений в понедельник после рождественских каникул, сообщает префектура департамента.
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"По результатам оценки, проведенной национальными органами образования, 16 школьных учреждений, пострадавших от наводнений..., не смогут принять учеников в удовлетворительных условиях в понедельник 8 января 2024 года", – сказано пресс-релизе, опубликованном на сайте префектуры.
Отмечается, что будут реализованы меры для непрерывности обучения учащихся каждого из затронутых учебных заведений, как введение дистанционного обучения или проведение занятий в муниципальных залах коммун или других школах.
По последним данным префектуры, в департаменте 195 коммун и 2084 домов пострадали из-за наводнений, из-за которого были вынужденно эвакуированы 743 человека.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч жителей севера Франции оставались без электричества из-за сильных наводнений в регионе, вызванных обильными дождями. Больше всех пострадал от непогоды департамент Па-де-Кале, где без света оставались 8,5 тысячи человек. Служба гражданской безопасности Франции сообщила в воскресенье о начале откачки воды собственными средствами и с помощью насосов, поставленных Нидерландами, Словакией и Чехией, что позволяет суммарно откачивать 63 480 кубометров воды в час.