https://ria.ru/20240107/sharl_mishel-1920002541.html
Глава Евросовета заявил, что досрочно покинет пост
Глава Евросовета заявил, что досрочно покинет пост - РИА Новости, 07.01.2024
Глава Евросовета заявил, что досрочно покинет пост
Действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого истекает в конце ноября 2024 года, заявил, что примет участие в выборах в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T01:54
2024-01-07T01:54
2024-01-07T01:54
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БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого истекает в конце ноября 2024 года, заявил, что примет участие в выборах в Европарламент и оставит свой пост уже летом, чтобы занять кресло европейского депутата. Накануне бельгийское издание Soir сообщало, что Мишель может возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии "Реформаторское движение" на предстоящих выборах в Европейский парламент. "Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года", - сказал Мишель в интервью ведущим бельгийским СМИ. Он пояснил, что должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента, поэтому он подаст в отставку до 16 июля - даты присяги депутатов нового созыва Европарламента. Мишель сообщил также, что главы государств и правительств Евросоюза соберутся на саммит в конце июня - начале июля, чтобы выбрать нового председателя Евросовета. Он выразил надежду, что его преемник вступит в должность уже летом. В противном случае функции главы Евросовета могут быть переданы Венгрии, которая будет председательствовать в это время в Совете ЕС. В качестве депутата Европарламента Мишель хочет заняться подготовкой реформы Европейского союза, которая "должна сделать его более эффективным". "Я хочу быть частью команды строителей европейского проекта, выдвигаю свою кандидатуру для продолжения службы", - сказал Мишель. При этом он не стал уточнять, планирует ли бороться за пост спикера Европейского парламента или должность европейского комиссара от Бельгии. С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента, за которыми последует утверждение нового состава Еврокомиссии. Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза должны будут избрать нового председателя Евросовета. Председатель Евросовета избирается на 2,5 года с возможностью продления полномочий на такой же срок.
https://ria.ru/20231025/ssora-1905114929.html
https://ria.ru/20240103/sholts-1919527548.html
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венгрия, бельгия, в мире, шарль мишель, евросовет, европарламент, европейский совет
Венгрия, Бельгия, В мире, Шарль Мишель, Евросовет, Европарламент, Европейский совет
Глава Евросовета заявил, что досрочно покинет пост
Мишель заявил, что покинет свой пост досрочно для работы в Европарламенте
БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого истекает в конце ноября 2024 года, заявил, что примет участие в выборах в Европарламент и оставит свой пост уже летом, чтобы занять кресло европейского депутата.
Накануне бельгийское издание Soir сообщало, что Мишель может возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии "Реформаторское движение" на предстоящих выборах в Европейский парламент.
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"Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года", - сказал Мишель в интервью ведущим бельгийским СМИ.
Он пояснил, что должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента, поэтому он подаст в отставку до 16 июля - даты присяги депутатов нового созыва Европарламента.
Мишель сообщил также, что главы государств и правительств Евросоюза соберутся на саммит в конце июня - начале июля, чтобы выбрать нового председателя Евросовета. Он выразил надежду, что его преемник вступит в должность уже летом. В противном случае функции главы Евросовета могут быть переданы Венгрии
, которая будет председательствовать в это время в Совете ЕС
.
В качестве депутата Европарламента Мишель хочет заняться подготовкой реформы Европейского союза, которая "должна сделать его более эффективным".
"Я хочу быть частью команды строителей европейского проекта, выдвигаю свою кандидатуру для продолжения службы", - сказал Мишель. При этом он не стал уточнять, планирует ли бороться за пост спикера Европейского парламента или должность европейского комиссара от Бельгии
.
С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента, за которыми последует утверждение нового состава Еврокомиссии
. Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза должны будут избрать нового председателя Евросовета. Председатель Евросовета избирается на 2,5 года с возможностью продления полномочий на такой же срок.
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