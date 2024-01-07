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В ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца - РИА Новости, 07.01.2024
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13:03 07.01.2024 (обновлено: 15:37 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/sgovor-1920043036.html
В ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца
В ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца - РИА Новости, 07.01.2024
В ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца
При выяснении причин резкого роста цен на яйца в ДНР выявлены признаки картельного сговора, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:03
2024-01-07T15:37
донецкая народная республика
экономика
денис пушилин
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. При выяснении причин резкого роста цен на яйца в ДНР выявлены признаки картельного сговора, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.Куриные яйца в России с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря."Антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца - в России оно подорожало, но у нас более высокая цена - выявила признаки картельного сговора", - сообщил собеседник агентства.В частности, отметил Пушилин, среди таких признаков - одномоментное завышение, а также его процентное соотношение."Заведены были дела, и сейчас проходят проверки", - рассказал глава ДНР.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Пушилин о росте цен на яйца в ДНР и картельном сговоре
Пушилин рассказал РИА Новости, что при выяснении причин резкого роста цен на яйца в ДНР выявлены признаки картельного сговора.
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донецкая народная республика, экономика, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Экономика, Денис Пушилин
В ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца

Пушилин: при проверке цен на яйца в ДНР выявили признаки картельного сговора

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. При выяснении причин резкого роста цен на яйца в ДНР выявлены признаки картельного сговора, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
Куриные яйца в России с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря.
"Антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца - в России оно подорожало, но у нас более высокая цена - выявила признаки картельного сговора", - сообщил собеседник агентства.
В частности, отметил Пушилин, среди таких признаков - одномоментное завышение, а также его процентное соотношение.
"Заведены были дела, и сейчас проходят проверки", - рассказал глава ДНР.
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Донецкая Народная РеспубликаЭкономикаДенис Пушилин
 
 
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