https://ria.ru/20240107/sgovor-1920043036.html

В ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца

В ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца - РИА Новости, 07.01.2024

В ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца

При выяснении причин резкого роста цен на яйца в ДНР выявлены признаки картельного сговора, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:03

2024-01-07T13:03

2024-01-07T15:37

донецкая народная республика

экономика

денис пушилин

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. При выяснении причин резкого роста цен на яйца в ДНР выявлены признаки картельного сговора, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.Куриные яйца в России с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря."Антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца - в России оно подорожало, но у нас более высокая цена - выявила признаки картельного сговора", - сообщил собеседник агентства.В частности, отметил Пушилин, среди таких признаков - одномоментное завышение, а также его процентное соотношение."Заведены были дела, и сейчас проходят проверки", - рассказал глава ДНР.

https://ria.ru/20231227/yaytsa-1918564792.html

донецкая народная республика

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Пушилин о росте цен на яйца в ДНР и картельном сговоре Пушилин рассказал РИА Новости, что при выяснении причин резкого роста цен на яйца в ДНР выявлены признаки картельного сговора. 2024-01-07T13:03 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, экономика, денис пушилин