https://ria.ru/20240107/sgovor-1920043036.html
В ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца
В ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца - РИА Новости, 07.01.2024
В ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца
При выяснении причин резкого роста цен на яйца в ДНР выявлены признаки картельного сговора, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:03
2024-01-07T13:03
2024-01-07T15:37
донецкая народная республика
экономика
денис пушилин
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. При выяснении причин резкого роста цен на яйца в ДНР выявлены признаки картельного сговора, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.Куриные яйца в России с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря."Антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца - в России оно подорожало, но у нас более высокая цена - выявила признаки картельного сговора", - сообщил собеседник агентства.В частности, отметил Пушилин, среди таких признаков - одномоментное завышение, а также его процентное соотношение."Заведены были дела, и сейчас проходят проверки", - рассказал глава ДНР.
https://ria.ru/20231227/yaytsa-1918564792.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин о росте цен на яйца в ДНР и картельном сговоре
Пушилин рассказал РИА Новости, что при выяснении причин резкого роста цен на яйца в ДНР выявлены признаки картельного сговора.
2024-01-07T13:03
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, экономика, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Экономика, Денис Пушилин
В ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца
Пушилин: при проверке цен на яйца в ДНР выявили признаки картельного сговора