https://ria.ru/20240107/rvsn-1920064703.html
В Минобороны рассказали о тренировках РВСН
В Минобороны рассказали о тренировках РВСН - РИА Новости, 07.01.2024
В Минобороны рассказали о тренировках РВСН
За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:36
2024-01-07T16:36
2024-01-07T17:27
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ракетные войска стратегического назначения, россия
Безопасность, Ракетные войска стратегического назначения, Россия
В Минобороны рассказали о тренировках РВСН
Минобороны: за пять лет РВСН провели более 20 пусков межконтинентальных ракет
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.
В РВСН завершили перевооружение на комплекс "Авангард"