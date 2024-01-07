https://ria.ru/20240107/rvsn-1920064703.html

В Минобороны рассказали о тренировках РВСН

В Минобороны рассказали о тренировках РВСН - РИА Новости, 07.01.2024

В Минобороны рассказали о тренировках РВСН

За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T16:36

2024-01-07T16:36

2024-01-07T17:27

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

россия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231219/avangard-1916707035.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ракетные войска стратегического назначения, россия