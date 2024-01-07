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В Минобороны рассказали о тренировках РВСН - РИА Новости, 07.01.2024
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16:36 07.01.2024 (обновлено: 17:27 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/rvsn-1920064703.html
В Минобороны рассказали о тренировках РВСН
В Минобороны рассказали о тренировках РВСН - РИА Новости, 07.01.2024
В Минобороны рассказали о тренировках РВСН
За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:36
2024-01-07T17:27
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.
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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, россия
Безопасность, Ракетные войска стратегического назначения, Россия
В Минобороны рассказали о тренировках РВСН

Минобороны: за пять лет РВСН провели более 20 пусков межконтинентальных ракет

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"За последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными Силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.
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