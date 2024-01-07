https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1920000047.html

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Путин поздравил православных россиян с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2024

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством, отметив, что оно объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T01:23

2024-01-07T01:23

2024-01-07T01:46

владимир путин

россия

донбасс

русская православная церковь

новый год

религия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством, отметив, что оно объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости, а Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят огромный вклад в сбережение исторического, культурного наследия, укрепление института семьи. "Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надежной духовной, нравственной опорой общества", - говорится в поздравлении, размещенном на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что РПЦ и другие христианские конфессии России "вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения". "И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев - участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии", - отмечается в сообщении. Президент пожелал православным христианам и всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов и благополучия.

https://ria.ru/20240107/lnr-1919999149.html

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владимир путин, россия, донбасс, русская православная церковь, новый год