https://ria.ru/20240107/rosatom-1920095402.html

БелАЭС заинтересовалась опытом "Росатома" по работе с персоналом

БелАЭС заинтересовалась опытом "Росатома" по работе с персоналом - РИА Новости, 07.01.2024

БелАЭС заинтересовалась опытом "Росатома" по работе с персоналом

Белорусская атомная электростанция заинтересована перенимать у "Росатома" систему работы с персоналом, сообщил генеральный директор станции Сергей Бобович в... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T23:37

2024-01-07T23:37

2024-01-07T23:37

в мире

россия

белоруссия

китай

алексей лихачев

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

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МИНСК, 7 янв – РИА Новости. Белорусская атомная электростанция заинтересована перенимать у "Росатома" систему работы с персоналом, сообщил генеральный директор станции Сергей Бобович в интервью телеканалу "Беларусь 1"."Самый важный момент, который можно почерпнуть у "Росатома", - это работа с персоналом. Эти подходы мы у них, конечно, будем перенимать", - сказал гендиректор станции.Бобович высоко оценил систему подготовки молодых кадров, организованную "Росатомом". В то же время он отметил, что белорусской стороне интересен и опыт Китая, особенно в части ремонта энергоблоков. "Будем изучать весь мировой опыт. Но российская сторона, конечно, остается приоритетом", - сказал гендиректор. По его словам, продолжится и работа с международными организациями, включая МАГАТЭ. Бобович отметил, что "в районе 2025 года" ожидается миссия МАГАТЭ OSART (по эксплуатационной безопасности). Он подчеркнул, что работающие на станции специалисты высококвалифицированные, из 2660 человек только чуть более 40 человек – приглашенные специалисты, а остальные местные. Гендиректор станции обратил внимание, что ранее в стране была реализована госпрограмма по подготовке белорусских кадров для атомной энергетики в вузах страны, кроме того, ранее была организована переподготовка кадров в России для требований атомной отрасли. Действующий персонал и теперь продолжает проходить повышение квалификации и переподготовку, в том числе в России. Бобович отметил, что в настоящее время БелАЭС работает на полную мощность, двумя блоками, с полной нагрузкой и вскоре станцией будет выработано 23 миллиарда киловатт/час с момента подключения к объединенной энергосети первого ее энергоблока. Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.

https://ria.ru/20240104/belorussiya-1919691052.html

https://ria.ru/20231216/belaes-1916180208.html

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белоруссия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, белоруссия, китай, алексей лихачев, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ