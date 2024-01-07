Рейтинг@Mail.ru
"Создают помехи": в Германии забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/reb-1920029792.html
"Создают помехи": в Германии забили тревогу из-за маневра России на Украине
"Создают помехи": в Германии забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 07.01.2024
"Создают помехи": в Германии забили тревогу из-за маневра России на Украине
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают серьезное давление на ВСУ, заглушая украинскую технику, признал в интервью Neue Zürcher Zeitung... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T10:27
2024-01-07T10:27
технологии
германия
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_32afd798c2d03c891cd9c901490d5b06.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают серьезное давление на ВСУ, заглушая украинскую технику, признал в интервью Neue Zürcher Zeitung немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади."Конечно, российские вооруженные силы всегда были лидерами в области радиоэлектронной борьбы, манипулирования противником с помощью передатчиков помех", — отметил он.Гади также выделил работу российских беспилотников и боевых вертолетов, которые эффективно уничтожали технику ВСУ во время контрнаступления."Крупные формирования (ВСУ. — Прим. ред.) с бронетехникой были слишком заметны для российских боевых вертолетов и беспилотников", — объяснил он.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
https://ria.ru/20240106/dnepr-1919921618.html
https://ria.ru/20240107/lozh-1920015813.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911355_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_59e5b473c98f814dacb1757b615b03d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, германия, россия, украина, вооруженные силы украины
Технологии, Германия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Создают помехи": в Германии забили тревогу из-за маневра России на Украине

Немецкий эксперт Гади: ВСУ не могу противостоять российским средствам РЭБ

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают серьезное давление на ВСУ, заглушая украинскую технику, признал в интервью Neue Zürcher Zeitung немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади.
"Конечно, российские вооруженные силы всегда были лидерами в области радиоэлектронной борьбы, манипулирования противником с помощью передатчиков помех", — отметил он.
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
"Безжалостно сжигают": стало известно о катастрофе для ВСУ на Днепре
6 января, 11:40
Гади также выделил работу российских беспилотников и боевых вертолетов, которые эффективно уничтожали технику ВСУ во время контрнаступления.
"Крупные формирования (ВСУ. — Прим. ред.) с бронетехникой были слишком заметны для российских боевых вертолетов и беспилотников", — объяснил он.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"НАТО обещала": во Франции сделали неожиданное заявление об Украине
Вчера, 08:56
 
ТехнологииГерманияРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала