https://ria.ru/20240107/reb-1920029792.html

"Создают помехи": в Германии забили тревогу из-за маневра России на Украине

"Создают помехи": в Германии забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 07.01.2024

"Создают помехи": в Германии забили тревогу из-за маневра России на Украине

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают серьезное давление на ВСУ, заглушая украинскую технику, признал в интервью Neue Zürcher Zeitung... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T10:27

2024-01-07T10:27

2024-01-07T10:27

технологии

германия

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают серьезное давление на ВСУ, заглушая украинскую технику, признал в интервью Neue Zürcher Zeitung немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади."Конечно, российские вооруженные силы всегда были лидерами в области радиоэлектронной борьбы, манипулирования противником с помощью передатчиков помех", — отметил он.Гади также выделил работу российских беспилотников и боевых вертолетов, которые эффективно уничтожали технику ВСУ во время контрнаступления."Крупные формирования (ВСУ. — Прим. ред.) с бронетехникой были слишком заметны для российских боевых вертолетов и беспилотников", — объяснил он.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.

https://ria.ru/20240106/dnepr-1919921618.html

https://ria.ru/20240107/lozh-1920015813.html

германия

россия

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технологии, германия, россия, украина, вооруженные силы украины