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"Создают помехи": в Германии забили тревогу из-за маневра России на Украине
"Создают помехи": в Германии забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 07.01.2024
"Создают помехи": в Германии забили тревогу из-за маневра России на Украине
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают серьезное давление на ВСУ, заглушая украинскую технику, признал в интервью Neue Zürcher Zeitung... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T10:27
2024-01-07T10:27
2024-01-07T10:27
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают серьезное давление на ВСУ, заглушая украинскую технику, признал в интервью Neue Zürcher Zeitung немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади."Конечно, российские вооруженные силы всегда были лидерами в области радиоэлектронной борьбы, манипулирования противником с помощью передатчиков помех", — отметил он.Гади также выделил работу российских беспилотников и боевых вертолетов, которые эффективно уничтожали технику ВСУ во время контрнаступления."Крупные формирования (ВСУ. — Прим. ред.) с бронетехникой были слишком заметны для российских боевых вертолетов и беспилотников", — объяснил он.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
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технологии, германия, россия, украина, вооруженные силы украины
Технологии, Германия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Создают помехи": в Германии забили тревогу из-за маневра России на Украине
Немецкий эксперт Гади: ВСУ не могу противостоять российским средствам РЭБ
МОСКВА, 7 янв
— РИА Новости.
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают серьезное давление на ВСУ, заглушая украинскую технику, признал в интервью Neue Zürcher Zeitung
немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади.
"Конечно, российские вооруженные силы всегда были лидерами в области радиоэлектронной борьбы, манипулирования противником с помощью передатчиков помех", — отметил он.
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Гади также выделил работу российских беспилотников и боевых вертолетов, которые эффективно уничтожали технику ВСУ во время контрнаступления.
"Крупные формирования (ВСУ. — Прим. ред.) с бронетехникой были слишком заметны для российских боевых вертолетов и беспилотников", — объяснил он.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
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