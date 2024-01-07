https://ria.ru/20240107/raskol-1920042057.html

Патриарх Кирилл раскритиковал признание раскола на Украине Константинополем

Патриарх Кирилл раскритиковал признание раскола на Украине Константинополем - РИА Новости, 07.01.2024

Патриарх Кирилл раскритиковал признание раскола на Украине Константинополем

Патриарх Константинопольский Варфоломей не свободный человек и не имеет собственной паствы в Турции, где он находится, но поддержка раскола на Украине - это его РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T12:49

2024-01-07T12:49

2024-01-07T12:51

религия

украина

турция

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

религия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей не свободный человек и не имеет собственной паствы в Турции, где он находится, но поддержка раскола на Украине - это его великий грех, а не ошибка, заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Всем же ясно, что Константинопольский патриарх - это не свободный человек. Он находится под сильным влиянием тех, кто имеет силу в этом мире. Он не имеет поддержки, не имеет собственной паствы в том месте, где находится (я имею в виду Турцию); ему действительно непросто. По всей вероятности, этот неблагоприятный контекст и формирует позицию Константинопольского патриарха, с которой очень многим невозможно согласиться. И потому поддержка раскола на Украине - это не просто ошибка Константинопольского патриарха, это его великий грех", - сказал он. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20221118/tserkov-1832496099.html

https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920008007.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, турция, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), религия