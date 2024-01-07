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Патриарх Кирилл раскритиковал признание раскола на Украине Константинополем - РИА Новости, 07.01.2024
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Религия
 
12:49 07.01.2024 (обновлено: 12:51 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/raskol-1920042057.html
Патриарх Кирилл раскритиковал признание раскола на Украине Константинополем
Патриарх Кирилл раскритиковал признание раскола на Украине Константинополем - РИА Новости, 07.01.2024
Патриарх Кирилл раскритиковал признание раскола на Украине Константинополем
Патриарх Константинопольский Варфоломей не свободный человек и не имеет собственной паствы в Турции, где он находится, но поддержка раскола на Украине - это его РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:49
2024-01-07T12:51
религия
украина
турция
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей не свободный человек и не имеет собственной паствы в Турции, где он находится, но поддержка раскола на Украине - это его великий грех, а не ошибка, заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Всем же ясно, что Константинопольский патриарх - это не свободный человек. Он находится под сильным влиянием тех, кто имеет силу в этом мире. Он не имеет поддержки, не имеет собственной паствы в том месте, где находится (я имею в виду Турцию); ему действительно непросто. По всей вероятности, этот неблагоприятный контекст и формирует позицию Константинопольского патриарха, с которой очень многим невозможно согласиться. И потому поддержка раскола на Украине - это не просто ошибка Константинопольского патриарха, это его великий грех", - сказал он. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20221118/tserkov-1832496099.html
https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920008007.html
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украина, турция, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), религия
Религия, Украина, Турция, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Константинопольский патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
Патриарх Кирилл раскритиковал признание раскола на Украине Константинополем

Патриарх Кирилл назвал признание раскола на Украине грехом Константинополя

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей не свободный человек и не имеет собственной паствы в Турции, где он находится, но поддержка раскола на Украине - это его великий грех, а не ошибка, заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Всем же ясно, что Константинопольский патриарх - это не свободный человек. Он находится под сильным влиянием тех, кто имеет силу в этом мире. Он не имеет поддержки, не имеет собственной паствы в том месте, где находится (я имею в виду Турцию); ему действительно непросто. По всей вероятности, этот неблагоприятный контекст и формирует позицию Константинопольского патриарха, с которой очень многим невозможно согласиться. И потому поддержка раскола на Украине - это не просто ошибка Константинопольского патриарха, это его великий грех", - сказал он.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Патриарх Кирилл призвал хранить Церковь от расколов
18 ноября 2022, 14:51
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей.
Русская православная церковь (РПЦ) в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул страну и осознал ошибку
Вчера, 04:14
 
РелигияУкраинаТурцияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)Религия
 
 
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