https://ria.ru/20240107/raskol-1920042057.html
Патриарх Кирилл раскритиковал признание раскола на Украине Константинополем
Патриарх Кирилл раскритиковал признание раскола на Украине Константинополем - РИА Новости, 07.01.2024
Патриарх Кирилл раскритиковал признание раскола на Украине Константинополем
Патриарх Константинопольский Варфоломей не свободный человек и не имеет собственной паствы в Турции, где он находится, но поддержка раскола на Украине - это его РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:49
2024-01-07T12:49
2024-01-07T12:51
религия
украина
турция
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей не свободный человек и не имеет собственной паствы в Турции, где он находится, но поддержка раскола на Украине - это его великий грех, а не ошибка, заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Всем же ясно, что Константинопольский патриарх - это не свободный человек. Он находится под сильным влиянием тех, кто имеет силу в этом мире. Он не имеет поддержки, не имеет собственной паствы в том месте, где находится (я имею в виду Турцию); ему действительно непросто. По всей вероятности, этот неблагоприятный контекст и формирует позицию Константинопольского патриарха, с которой очень многим невозможно согласиться. И потому поддержка раскола на Украине - это не просто ошибка Константинопольского патриарха, это его великий грех", - сказал он. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20221118/tserkov-1832496099.html
https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920008007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, турция, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), религия
Религия, Украина, Турция, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Константинопольский патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
Патриарх Кирилл раскритиковал признание раскола на Украине Константинополем
Патриарх Кирилл назвал признание раскола на Украине грехом Константинополя