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В Германии жестко потребовали остановить Россию с помощью немецких ракет - РИА Новости, 07.01.2024
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06:40 07.01.2024 (обновлено: 15:08 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/rakety-1920011748.html
В Германии жестко потребовали остановить Россию с помощью немецких ракет
В Германии жестко потребовали остановить Россию с помощью немецких ракет - РИА Новости, 07.01.2024
В Германии жестко потребовали остановить Россию с помощью немецких ракет
Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus,... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T06:40
2024-01-07T15:08
в мире
германия
россия
украина
маркус зедер
олаф шольц
сергей лавров
хдс/хсс
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы "не дать" России одержать победу, передает портал T-Online.Перед началом заседания депутатов партии в Верхней Баварии Зедер заявил, что поставка Taurus якобы даст возможность Киеву "отразить постоянные удары беспилотников и ракет". По утверждению политика, это "единственный серьезный шанс для Украины вновь набраться мужества и не дать русским победить".Зедер заявил, что Германии и ЕС грозит "реальная проблема безопасности", если Россия одержит верх в конфликте, а США в будущем будут отходить от решения международных кризисов. В этой связи председатель ХСС в очередной раз призвал к существенному обновлению бундесвера.Ранее депутаты бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), Сара Нанни (Зеленые) и Родерих Кизеветтер (ХДС) призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Последние двое открыто заявили о необходимости наносить удары по России.В октябре Шольц заявил, что Германии необходимо избегать эскалации, а потому поставка Киеву ракет дальнего действия Taurus на данный момент не рассматривается. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20240107/nemtsy-1920007172.html
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в мире, германия, россия, украина, маркус зедер, олаф шольц, сергей лавров, хдс/хсс, евросоюз, нато
В мире, Германия, Россия, Украина, Маркус Зедер, Олаф Шольц, Сергей Лавров, ХДС/ХСС, Евросоюз, НАТО
В Германии жестко потребовали остановить Россию с помощью немецких ракет

Председатель ХСС Зедер призвал к поставке Украине крылатых ракет Taurus

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПремьер-министр Баварии и глава ХСС Маркус Зедер
Премьер-министр Баварии и глава ХСС Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Премьер-министр Баварии и глава ХСС Маркус Зедер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы "не дать" России одержать победу, передает портал T-Online.
Перед началом заседания депутатов партии в Верхней Баварии Зедер заявил, что поставка Taurus якобы даст возможность Киеву "отразить постоянные удары беспилотников и ракет". По утверждению политика, это "единственный серьезный шанс для Украины вновь набраться мужества и не дать русским победить".
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Зедер заявил, что Германии и ЕС грозит "реальная проблема безопасности", если Россия одержит верх в конфликте, а США в будущем будут отходить от решения международных кризисов. В этой связи председатель ХСС в очередной раз призвал к существенному обновлению бундесвера.
Ранее депутаты бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), Сара Нанни (Зеленые) и Родерих Кизеветтер (ХДС) призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Последние двое открыто заявили о необходимости наносить удары по России.
В октябре Шольц заявил, что Германии необходимо избегать эскалации, а потому поставка Киеву ракет дальнего действия Taurus на данный момент не рассматривается. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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