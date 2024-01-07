https://ria.ru/20240107/rakety-1920011748.html

В Германии жестко потребовали остановить Россию с помощью немецких ракет

В Германии жестко потребовали остановить Россию с помощью немецких ракет - РИА Новости, 07.01.2024

В Германии жестко потребовали остановить Россию с помощью немецких ракет

Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus,... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T06:40

2024-01-07T06:40

2024-01-07T15:08

в мире

германия

россия

украина

маркус зедер

олаф шольц

сергей лавров

хдс/хсс

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы "не дать" России одержать победу, передает портал T-Online.Перед началом заседания депутатов партии в Верхней Баварии Зедер заявил, что поставка Taurus якобы даст возможность Киеву "отразить постоянные удары беспилотников и ракет". По утверждению политика, это "единственный серьезный шанс для Украины вновь набраться мужества и не дать русским победить".Зедер заявил, что Германии и ЕС грозит "реальная проблема безопасности", если Россия одержит верх в конфликте, а США в будущем будут отходить от решения международных кризисов. В этой связи председатель ХСС в очередной раз призвал к существенному обновлению бундесвера.Ранее депутаты бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), Сара Нанни (Зеленые) и Родерих Кизеветтер (ХДС) призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Последние двое открыто заявили о необходимости наносить удары по России.В октябре Шольц заявил, что Германии необходимо избегать эскалации, а потому поставка Киеву ракет дальнего действия Taurus на данный момент не рассматривается. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20240107/nemtsy-1920007172.html

https://ria.ru/20240107/patriot-1920009878.html

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в мире, германия, россия, украина, маркус зедер, олаф шольц, сергей лавров, хдс/хсс, евросоюз, нато