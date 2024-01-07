https://ria.ru/20240107/putin-1919999598.html

Путин на встрече с семьями погибших Героев России рассказал о малышке панды

Путин на встрече с семьями погибших Героев России рассказал о малышке панды - РИА Новости, 07.01.2024

Путин на встрече с семьями погибших Героев России рассказал о малышке панды

Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у семей погибших Героев России их впечатлениями от новогодних каникул в столице, обсудил с детьми понравившихся... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T01:17

2024-01-07T01:17

2024-01-07T01:30

россия

москва

общество

владимир путин

московский зоопарк

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у семей погибших Героев России их впечатлениями от новогодних каникул в столице, обсудил с детьми понравившихся животных и рассказал о появившейся в Московском зоопарке малышке панды. Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших Героев России в Ново-Огарево. Собравшиеся поблагодарили президента за встречу в ночь перед Рождеством, дети - за каникулы в Москве, один из мальчиков поделился впечатлениями от увиденных в зоопарке животных. "В зоопарк ходили? Панду видел?" - спросил глава государства. "Панду - да", - ответил ребенок. "А там малышка панды?" - уточнил Путин. Мальчик признался, что малышку панды не видел. "Там появилась маленькая панда", - сказал президент. Путин поинтересовался и впечатлениями от организованной для гостей экскурсии по конюшне. "Как лошадки, понравились?" - спросил он. "Да. Классные", - ответил один из мальчиков. Другой ребенок рассказал, что ему больше всего понравились арабские скакуны. "А мне все понравились. Они теперь все мои друзья", - сказал еще один ребенок. Путин поинтересовался, прокатился ли кто-нибудь, дети ответили, что кататься не разрешали. "Да ладно?" - отреагировал президент. "Время не позволило", - пояснила одна из мам. Одна из девочек рассказала, что раньше занималась верховой ездой, а сейчас увлеклась робототехникой и хочет стать программистом. Путин также спросил о том, что членам семей Героев больше всего понравилось в Москве. Ему рассказали о "Щелкунчике", посещении выставки "Россия" и Красной площади. "На катке-то вы были?" - поинтересовался глава государства. "На катке не были. Очень холодно было", - ответила участница встречи. Дети, которые до этого не были в Москве, признались, что "масштаб впечатляет". А девочка из Москвы рассказала, что "вроде бы всё уже видела много раз, но из-за того, что там учеба, какие-то дела, вообще не успевала нигде ходить". Поэтому сейчас она очень рада, что посетила интересные места столицы, и благодарна за настоящие новогодние каникулы.

https://ria.ru/20240107/putin-1919997371.html

https://ria.ru/20240103/imya-1919552666.html

https://ria.ru/20240107/putin-1919997248.html

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россия, москва, общество, владимир путин, московский зоопарк