https://ria.ru/20240107/putin-1919997371.html

Путин назвал любимых философов

Путин назвал любимых философов - РИА Новости, 07.01.2024

Путин назвал любимых философов

Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых философов, упомянув также труды Иммануила Канта. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T00:43

2024-01-07T00:43

2024-01-07T00:43

владимир путин

россия

иммануил кант

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых философов, упомянув также труды Иммануила Канта. Речь о любимых философах зашла во время общения президента с семьями Героев России, погибших в спецоперации. Глава государства встретился с ними перед Рождеством в Ново-Огарево. "Один из", - сказал Путин, отреагировав на слова о том, что его любимый философ - Бердяев. "Есть такие, как Кант", - добавил Путин, отметив, что в труды философов нужно проникнуть, чтобы понять их.

https://sn.ria.ru/20230302/god_pedagoga-1855267817.html

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владимир путин, россия, иммануил кант