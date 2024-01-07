https://ria.ru/20240107/putin-1919997371.html
Путин назвал любимых философов
Путин назвал любимых философов - РИА Новости, 07.01.2024
Путин назвал любимых философов
Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых философов, упомянув также труды Иммануила Канта. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T00:43
2024-01-07T00:43
2024-01-07T00:43
владимир путин
россия
иммануил кант
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых философов, упомянув также труды Иммануила Канта. Речь о любимых философах зашла во время общения президента с семьями Героев России, погибших в спецоперации. Глава государства встретился с ними перед Рождеством в Ново-Огарево. "Один из", - сказал Путин, отреагировав на слова о том, что его любимый философ - Бердяев. "Есть такие, как Кант", - добавил Путин, отметив, что в труды философов нужно проникнуть, чтобы понять их.
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владимир путин, россия, иммануил кант
Владимир Путин, Россия, Иммануил Кант
Путин назвал любимых философов
Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых философов
НОВО-ОГАРЕВО, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых философов, упомянув также труды Иммануила Канта.
Речь о любимых философах зашла во время общения президента с семьями Героев России, погибших в спецоперации. Глава государства встретился с ними перед Рождеством в Ново-Огарево.
"Один из", - сказал Путин, отреагировав на слова о том, что его любимый философ - Бердяев.
"Есть такие, как Кант", - добавил Путин, отметив, что в труды философов нужно проникнуть, чтобы понять их.
В России будут изданы новые учебники по философии